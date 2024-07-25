Египетский парадокс: девальвация приводит к снижению цен

Девальвация почти на 40% египетского фунта в марте была мерой, предпринятой властями в попытке стабилизировать экономику, пережившую двухлетний кризис. Хотя глобальная программа спасения на 57 миллиардов долларов несколько стабилизировала ситуацию, падение цен оказалось неожиданным следствием, непривычным для стран, таких как Нигерия и Аргентина, где обычно наблюдается рост цен после подобных экономических мер.