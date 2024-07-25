Египетский парадокс: девальвация приводит к снижению цен

В современных экономических реалиях Египта происходит небывалое явление: обесценивание валюты, вместо ожидаемого всплеска инфляции, привело к падению цен на широкий спектр товаров. Однако, парадоксально, это не увеличило потребительскую активность, а, напротив, снизило её. Потенциальные покупатели предпочитают выжидать, рассчитывая на дальнейшее удешевление, что вносит серьезный дисбаланс в экономику страны.
Девальвация почти на 40% египетского фунта в марте была мерой, предпринятой властями в попытке стабилизировать экономику, пережившую двухлетний кризис. Хотя глобальная программа спасения на 57 миллиардов долларов несколько стабилизировала ситуацию, падение цен оказалось неожиданным следствием, непривычным для стран, таких как Нигерия и Аргентина, где обычно наблюдается рост цен после подобных экономических мер.
Автомобильный сектор в Египте оказался наиболее сильно затронутым: продажи упали почти на 75% с докризисных уровней. По данным Египетского совета по маркетинговой информации в автомобильной промышленности, в мае было продано всего 4810 автомобилей, что резко контрастирует с показателями 2021 года.
Ощутимые последствия девальвации проявились и в других секторах экономики. Черный рынок валюты, который еще недавно вынуждал импортеров закупать доллары по завышенным ценам, исчез, но привычные проблемы остались. Местные бизнесмены находятся в состоянии неопределенности, ожидая стабилизации валютного курса и поведения потребителей.
Экономисты Bloomberg указывают на балансирование Египта между внутренними потребителями и иностранными инвесторами. Зиад Дауд, главный экономист по развивающимся рынкам, отмечает, что высокие процентные ставки и сокращение субсидий негативно сказываются на потребительской активности.
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Виктория Воропаева.