Суд арестовал акции ЛУКОЙЛа и «Фосагро» британской экс-дочки Сбера

19 июля Сбербанк подал заявление о принятии обеспечительных мер. Истец заявил, ценные бумаги ответчика в «Ситибанке» могут быть выведены из России в другую юрисдикцию. Сбербанк утверждал, что получил от «Ситибанка» письмо «о намерении расторгнуть депозитарный договор со Sberbank CIB (UK) и закрыть счет депо, открытый на его имя». Сбербанк отметил, что вывод активов причинит убытки акционерам банка, в числе — РФ.