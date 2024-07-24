Суд арестовал акции ЛУКОЙЛа и «Фосагро» британской экс-дочки Сбера

Меры были приняты для обеспечения исполнения решения суда, который в июне взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited в пользу Сбербанка задолженность по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Ее общая сумма составила порядка 11,9 млрд руб.
19 июля Сбербанк подал заявление о принятии обеспечительных мер. Истец заявил, ценные бумаги ответчика в «Ситибанке» могут быть выведены из России в другую юрисдикцию. Сбербанк утверждал, что получил от «Ситибанка» письмо «о намерении расторгнуть депозитарный договор со Sberbank CIB (UK) и закрыть счет депо, открытый на его имя». Сбербанк отметил, что вывод активов причинит убытки акционерам банка, в числе — РФ.
После начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции против Сбербанка, предполагающие в том числе блокирование его корреспондентских счетов. Из-за этого банк лишился возможности проводить платежи через Британию и в апреле 2022-го объявил о решении закрыть местное подразделение.