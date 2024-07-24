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Суд арестовал акции ЛУКОЙЛа и «Фосагро» британской экс-дочки Сбера

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка арестовал принадлежащие его бывшей британской «дочке» Sberbank CIB (UK) Limited около 129 тыс. акций ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) и 645 акций «Фосагро» (MOEX: PHOR), следует из судебной картотеки. Ценные бумаги находятся в депозитарии российского «Ситибанка».

Источник: Reuters

Меры были приняты для обеспечения исполнения решения суда, который в июне взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited в пользу Сбербанка задолженность по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Ее общая сумма составила порядка 11,9 млрд руб.

19 июля Сбербанк подал заявление о принятии обеспечительных мер. Истец заявил, ценные бумаги ответчика в «Ситибанке» могут быть выведены из России в другую юрисдикцию. Сбербанк утверждал, что получил от «Ситибанка» письмо «о намерении расторгнуть депозитарный договор со Sberbank CIB (UK) и закрыть счет депо, открытый на его имя». Сбербанк отметил, что вывод активов причинит убытки акционерам банка, в числе — РФ.

После начала военной операции на Украине Великобритания ввела санкции против Сбербанка, предполагающие в том числе блокирование его корреспондентских счетов. Из-за этого банк лишился возможности проводить платежи через Британию и в апреле 2022-го объявил о решении закрыть местное подразделение.