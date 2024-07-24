Поддержка отечественного IT-сектора: вычет на софт

Как пишет издание «Коммерсант», в правительстве активно обсуждают введение федерального инвестиционного вычета на расходы по внедрению российского программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК). Такой вычет позволит компаниям уменьшить налог на прибыль или авансовые платежи. Сейчас аналогичный механизм действует на региональном уровне, а на федеральном заработает с 2025 года.
Минцифры и Минфин заняты проработкой деталей этого вычета. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, соответствующее поручение в мае дал премьер-министр Михаил Мишустин, и результаты работы министерства должны представить правительству к середине лета.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко и в пресс-службе Минфина подтвердили, что работа идет. В Минцифры отметили, что параметры и механизм действия вычета пока обсуждаются с заинтересованными ведомствами.
В налоговом кодексе уже закреплен аналогичный инвестиционный налоговый вычет, который позволяет зачесть до 100% расходов, но его популярность ограничена из-за различных региональных требований. В 2023 году таким вычетом воспользовались менее 300 компаний.
Представители IT-отрасли, например глава комитета по развитию финансирования IT-отрасли АРПП «Отечественный софт» Анна Райзнер, надеются, что новый механизм станет стимулом для предприятий покупать российские решения. Эксперты финансового рынка, однако, не так оптимистичны и указывают на долгий процесс замены иностранных программных решений.
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Виктория Воропаева