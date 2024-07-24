Поддержка отечественного IT-сектора: вычет на софт

Как пишет издание «Коммерсант», в правительстве активно обсуждают введение федерального инвестиционного вычета на расходы по внедрению российского программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК). Такой вычет позволит компаниям уменьшить налог на прибыль или авансовые платежи. Сейчас аналогичный механизм действует на региональном уровне, а на федеральном заработает с 2025 года.