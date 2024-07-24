Песков: ситуация вокруг Wildberries вне компетенции Кремля

«Мы никоим образом не можем влезать в какие-то семейные отношения, тем более в бизнес-отношения, но, действительно, было письмо, которое уже попало в распоряжение средств массовой информации. Нас действительно спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать. Мы не являемся исполнителями. А дело за какими-то корпоративными действиями. Эта тема вне нашей компетенции», — сказал Дмитрий Песков.