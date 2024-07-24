Нефть. О целях коррекции, экспорте российской нефти и пожарах в Канаде

Однако техническая цель коррекции может находится ниже — $79,89 за баррель. Здесь пролегает уровень Фибоначчи. Более того, паттерн «Голова и плечи», который наблюдался накануне коррекции, зачастую приводит к падению на высоту фигуры — а это тоже примерно $79−80 за баррель.
Фундаментальные факторы на III квартал выступают в пользу роста нефти. Однако разворот в котировках может случится уже поле экспирации текущего фьючерсного контракта — после 31/07.
Сегодня рынок будет ждать публикацию официальных данных от EIA о состоянии запасов нефти и нефтепродуктов в США.
Новостной фон.
∙ Согласно прогнозу Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США сократились на 3,9 млн баррелей за неделю, закончившуюся 19 июля 2024 года.. Цифра оказалась выше ожиданий рынка. Сокращение запасов происходит четвертую неделю подряд.
∙ Морской экспорт нефти из России упал до полугодового минимума. Поставки из балтийских портов Приморск и Усть-Луга сократились на 41% с середины июня.
∙ Если судно с западным страховым покрытием столкнется с танкером, застрахованным в подсанкционном «Ингосстрахе», то западному страховщику придется запрашивать разрешение на выплату у правительства Великобритании. Это может привести как к задержке выплаты, так и к полному отказу от нее. Об этом изданию Bloomberg сообщил один из ключевых страховщиков.
∙ Индийская Reliance получила разрешение США на возобновление импорта сырой нефти из Венесуэлы. По данным Kpler, экспорт нефти из Венесуэлы в июне вырос до 654 000 баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года..
∙ Партия североморского сорта нефти Forties была продана в Азию по крайне низкой цене. Данный сорт участвует в формировании цены Dated Brent. При этом в последние месяцы азиатские покупатели предпочитали более дешевую нефть из США и стран Ближнего Востока.
∙ Лесные пожары в Канаде угрожают добыче нефти и требует срочной эвакуации.
∙ Словакия заявила, что сократит экспорт топлива в соседние страны, если Украина сохранит санкции против ЛУКОЙЛа.
Правительство РФ рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива из-за роста внутренних цен.
Фьючерсы на природный газ в США почти дошли до верхней границы нисходящего канала и приступили к коррекции. Потенциальная цель — верхняя граница нижнего блока консолидации.
Приближается окончание срока действия текущего контракта — 29 июля.
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