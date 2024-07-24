Нефть. О целях коррекции, экспорте российской нефти и пожарах в Канаде

∙ Если судно с западным страховым покрытием столкнется с танкером, застрахованным в подсанкционном «Ингосстрахе», то западному страховщику придется запрашивать разрешение на выплату у правительства Великобритании. Это может привести как к задержке выплаты, так и к полному отказу от нее. Об этом изданию Bloomberg сообщил один из ключевых страховщиков.