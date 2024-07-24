Минтруд предложил установить МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей. Таким образом, рост МРОТ составит 16,6%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент [России Владимир Путин], с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей. Рост составит 16,6%», — привели слова Котякова в пресс-службе Минтруда.
Отмечается, что увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн человек.
В Минтруде напомнили, что с 2025 года МРОТ вновь будет устанавливаться в соотношении с медианной заработной платой, при этом соотношение увеличено до 48% медианной зарплаты. Медианная зарплата — это заработанная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. В 2023 году медианная заработная плата составляла 46 751 рубль.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тыс. рублей в месяц.