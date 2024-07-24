Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2024 года

Другие категории пенсионеров могут рассчитывать на прибавку не к конкретной дате, а в том случае, когда в их жизни произошло определенное событие. В частности на нее вправе рассчитывать лица, которым в июле исполнилось 80 лет. Установленная им ранее фиксированная выплата вырастет в два раза. В текущем году — с 8134,88 рубля до 16 269,76 рубля.