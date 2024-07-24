Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2024 года

С 1 августа в России вырастет пенсия у нескольких категорий пенсионеров, люди получат первые квитанции после индексации платы за ЖКУ, цифровые рубли разрешат передавать в наследство, а также начнет действовать новый ГОСТ для индивидуального жилищного строительства.
Повышение пенсий
Работающие пенсионеры. Самой многочисленной категорией пенсионеров, у которых с 1 августа вырастет размер пенсии, являются люди, продолжавшие трудиться в 2023 году. Пересчет размера выплаты будет производиться с учетом накопленных за прошлый год индивидуальных пенсионных коэффициентов, именуемых также пенсионными баллами. Для этого используется следующая формула:
Количество пенсионных баллов х стоимость одного пенсионного балла
При этом на пенсионный счет работающего пенсионера за год может быть начислено не более трех баллов, а также будет использована стоимость балла года выхода на пенсию.
Пример: человек достиг пенсионного возраста в 2021 году, но продолжает трудиться. Стоимость одного пенсионного балла для него составляет 98,86 рубля. Максимальная сумма повышения пенсии с 1 августа:
3 балла x 98,86 ₽ = 296,58 ₽
Бывшие летчики и шахтеры. На прибавку к пенсии могут рассчитывать находящиеся на заслуженном отдыхе работники угольной промышленности и члены летных экипажей.
Доплаты к пенсиям лицам указанных категорий подвергаются пересмотру каждый квартал: с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. При этом размер повышения зависит от выслуги лет конкретного человека и перечисленной ранее авиакомпаниями и горнодобывающими предприятиями суммы страховых взносов из которой производится финансирование доплаты. Так, если работодатель уплатил меньше взносов, чем за предыдущий квартал, то доплата за текущий квартал может быть произведена в меньшем размере.
Другие категории пенсионеров могут рассчитывать на прибавку не к конкретной дате, а в том случае, когда в их жизни произошло определенное событие. В частности на нее вправе рассчитывать лица, которым в июле исполнилось 80 лет. Установленная им ранее фиксированная выплата вырастет в два раза. В текущем году — с 8134,88 рубля до 16 269,76 рубля.
К данной категории относятся и работающие пенсионеры, уволившиеся в конце июля. С 1 августа 2024 года им будет повышен размер пенсии с учетом пропущенной ранее индексации, но при условии, что они снова устроятся работу не ранее сентября.
Кроме того, повышение положено и пенсионерам, признанным инвалидами первой группы, а также имевшим инвалидность второй группы, но получившим первую группу.
Квитанции с проиндексированной оплатой ЖКУ
В августе россияне получат первые квитанции с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, которые были повышены с 1 июля. Как правило, оплата по квитанциям за ЖКУ производится не позднее 10 августа.
Отметим, что повышение не касается Санкт-Петербурга.
Напомним, что с 1 июля пенсионеры и другие категории россиян, которые нуждаются в соцподдержке, освобождены от уплаты комиссии при перечислении платежей за ЖКУ (Федеральный закон от 19.12.2023 № 602-ФЗ). Теперь банки не могут брать с них деньги за перевод средств за жилые помещения и коммунальные услуги, а также пеней за их несвоевременную или неполную уплату.
Наследство в цифровых рублях
С 1 августа россияне, владеющие цифровыми рублями, получат право составлять завещательные распоряжения по данному активу (Федеральный закон от 24.07.2023 № 339-ФЗ).
Завещательное распоряжение оформляется в банке и представляет собой отдельный вид завещания, позволяющий передать в наследство средства на вкладах и на счетах конкретной кредитной организации. Отметим, что порядок передачи таких распоряжений пока не утвержден правительством РФ.
Скорее всего процедура будет похожа на документальное оформление иных форм рубля. То есть банки в том числе могут обязать согласно постановлению нотариуса передавать цифровые рубли наследнику в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства в связи необходимостью организации похорон наследодателя.
Новый ГОСТ для ИЖС
С 1 августа в России вводится ГОСТ Р 71392−2024 — национальный стандарт для «зеленого» индивидуального жилищного строительства. Он содержит 45 критериев, объединенных в восемь категорий (архитектура; экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством; комфорт и качество внутренней среды; энергоэффективность и атмосфера; инженерное обеспечение здания; материалы и ресурсоэффективность; отходы производства и потребления).
Стандарт принят с целью повышения качества строительства, проживания за городом и снижения затрат на энергоресурсы.
ГОСТ Р 71392−2024 обязаны соблюдать застройщики, которые намерены получить сертификаты соответствия на свои проекты.
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