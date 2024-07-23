Снижение цен на нефть, отскок ОФЗ, индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

В банке прогнозируют, что равновесие на рынке нефти восстановится в четвертом квартале 2024 года, когда сезонный спрос сойдет на нет и возобновится рост предложения как в странах ОПЕК, так и вне картеля. По прогнозу Morgan Stanley, в 2025 году предложение со стороны стран ОПЕК и других производителей вырастет на 2,5 млн баррелей в сутки — значительно сильнее, чем поднимется спрос.