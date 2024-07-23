Снижение цен на нефть, отскок ОФЗ, индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Цены на нефть.
Котировки нефти Brent продолжили падать на торгах в понедельник. В течение дня нефтяные фьючерсы дешевели на 1,25%, до $81,6 за баррель. Это минимальный уровень с 11 июня. Однако вечером цены отскочили, отыграв часть потерь. В итоге сентябрьский контракт на сорт Brent по итогам торгов снизился всего на 0,28% — до $82,44 за баррель.
Цены на нефть могли отреагировать на решение Байдена не участвовать в предвыборной гонке, полагает руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.
«Вероятность победы Трампа в этой связи может вырасти. В случае своего президентства Дональд Трамп может открыть Мексиканский залив и Аляску для дальнейшей разведки и добычи нефти с целью повысить уровень добычи энергоресурса на 3 млн баррелей в сутки, что может повысить предложение на рынке в противовес действиям ОПЕК+», — пояснил эксперт.
Однако аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отмечает, что новость об отказе Байдена от участия в президентских выборах в текущем году — это, скорее, позитивный сигнал для американской нефтяной отрасли, учитывая, что Трамп лоббирует интересы нефтяных компаний.
Аналогичного мнения придерживается аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. По его словам, снятие Джо Байденом своей кандидатуры с президентской гонки в США в пользу вице-президента Камалы Харрис может оказать поддержку нефти. «Она уже заявляла о желании запретить технологию гидроразрыва пласта, а это ставит под угрозу нефтедобычу в США на длинном горизонте», — подчеркнул эксперт.
По мнению Николая Дудченко, негативная реакция рынка на новость об уходе Байдена связана с тем, что рынок уже в определенной степени заложил в цены победу Трампа после покушения на него на предыдущих выходных.
Между тем агентство Reuters пишет, что инвесторы в понедельник отыгрывали рост запасов нефти и признаки слабого спроса.
Аналитики Morgan Stanley ожидают, что в 2025 году рынок нефти перейдет от текущего дефицита к избытку предложения, а цены на нефть Brent отступят в диапазон $74−79 за баррель. Об этом говорится в пятничном обзоре Morgan Stanley.
В банке прогнозируют, что равновесие на рынке нефти восстановится в четвертом квартале 2024 года, когда сезонный спрос сойдет на нет и возобновится рост предложения как в странах ОПЕК, так и вне картеля. По прогнозу Morgan Stanley, в 2025 году предложение со стороны стран ОПЕК и других производителей вырастет на 2,5 млн баррелей в сутки — значительно сильнее, чем поднимется спрос.
Индекс ОФЗ
Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) вырос на 0,35% по итогам торгов 22 июля и составил 104,75. Индикатор отскочил после продолжительного падения и за последние три торговых дня прибавил 1,8%. При этом больше всего поднялись цены самых длинных выпусков, обратили внимание в «Альфа-Инвестициях».
Индекс государственных облигаций Московской биржи RGBI (Russian Government Bond Index) — основной индикатор рынка российского государственного долга. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Индекс рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен. По состоянию на 22 июля 2024 года в индекс входят 23 гособлигации.
Нисходящий тренд в облигациях на прошлой неделе развернулся после выхода индикатора бизнес-климата (ИБК), считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
ИБК, который отражает фактические и ожидаемые изменения в сфере производства и спроса, в июле снизился второй месяц подряд: до 7,7 пункта после 10,6 пункта месяцем ранее. Его значение остается выше среднего за 2023 год, но деловая активность уже растет медленнее.
Участники рынка с оптимизмом восприняли сигналы о снижении деловой активности, так как замедление экономики может побудить ЦБ смягчить денежно-кредитную политику.
Индикатор бизнес-климата (ИБК) рассчитывает Банк России на основании опроса организаций из ключевых отраслей экономики, за исключением финансового сектора.
По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Антона Куликова, восстановлению на рынке гособлигаций способствовало погашение ОФЗ на ₽400 млрд, а также данные по замедлению недельной инфляции от Росстата: за период с 9 по 15 июля недельная инфляция замедлилась с 0,27% ранее до 0,11%, а годовая ускорилась с 9,22% до 9,25%. В итоге сильный рост доходностей до 16,4% в длинных ОФЗ был нивелирован и итоговый уровень составил 16%, отметил Антон Куликов.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам понедельника, 22 июля, вырос на 0,54% и закрылся на уровне 3024,54 пункта. Позитивной динамике фондового рынка способствует восстановление на рынке облигаций, полагает аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина.
В ближайшие недели ключевым драйвером рынка акций станет реинвестирование дивидендов, прогнозирует руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Уже скоро инвесторам придут средства от крупных компаний, в том числе Сбербанка, «Роснефти», «Татнефти».
Аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов полагает, что динамика рынка на этой неделе будет связана с ожиданиями инвесторов касательно решения ЦБ по ставке 26 июля. Центробанк на заседании 26 июля повысит ключевую ставку с 16 до 18% — так считают 22 из 30 экспертов — аналитиков крупных российский банков и инвестиционных компаний — опрошенных РБК.
Если цены на нефть останутся стабильными, а рубль не перейдет к быстрому укреплению, индекс Мосбиржи имеет потенциал для продолжения роста с ближайшей целью в районе 3100 пунктов. Сигналы возможного улучшения геополитической обстановки также могут способствовать спросу на российские акции, прогнозирует директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
«Экономика России продолжает адаптироваться к внешним и внутренним вызовам, и активность на фондовом рынке может свидетельствовать о настроениях инвесторов в отношении будущих перспектив», — пишет эксперт. По его словам, сейчас лучше сохранять выжидательную позицию и внимательно следить за ключевыми индикаторами, которые могут повлиять на дальнейшее движение рынка.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽88,2, продать — по ₽82;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽88,25, продать — по ₽87,5.
Самые дешевые евро:
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,25, продать — по ₽96,6;
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,45, продать — по ₽95,18.
Самые дешевые юани:
Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽12,98, продать — по ₽12,28;
Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить юани можно по ₽13,07, продать — по ₽12,57.
Последний день покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 июля.
Lowe’s. Дивиденды на каждую акцию — $1,15. Дата выплаты — 7 августа. Доходность — 0,48%.
Корпоративные события.
До открытия рынка в США:
Moody’s: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $2,94, выручка — $1,69 млрд.
General Motors: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $2,68, выручка — $44,99 млрд.
Coca-Cola: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,81, выручка — $11,76 млрд.
Freeport-McMoran: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,39, выручка — $5,97 млрд.
Spotify: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,05, выручка — $3,81 млрд.
UPS: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $2, выручка — $22,17 млрд.
Comcast: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,12, выручка — $30,03 млрд.
Philip Morris: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,57, выручка — $9,17 млрд.
После закрытия рынка в США:
Alphabet: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $1,83, выручка — $84,12 млрд.
Seagate: финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, EPS — $0,74, выручка — $1,87 млрд.
Texas Instruments: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года, EPS — $1,16, выручка — $3,8 млрд.
Visa: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года, EPS — $2,42, выручка — $8,92 млрд.
Mattel: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,18, выручка — $1,1 млрд.
Tesla: финансовые результаты за второй квартал 2024 года, EPS — $0,6, выручка — $24,07 млрд.
Другие важные события.
Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс IPO.
Встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Бразилии.
Турция: ЦБ примет решение по ключевой ставке — 14:00 мск.
США: объем продаж на вторичном рынке жилья за июнь — 17:00 мск.
США: индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за июль — 17:00 мск.
Еврозона: индекс потребительского доверия за июль — 17:00 мск.
США: запасы нефти, изменение за неделю по данным Американского института нефти (API) — 16:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3024,54 (+0,54%).
Индекс РТС: 1085,43 (+0,82%).
S&P 500: 5564,41 (+1,08%).
Dow Jones Industrial Average: 40 415,44 (+0,32%).
NASDAQ Composite: 18 007,57 (+1,58%).