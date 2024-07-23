МФО отказываются выдавать займы новым клиентам

Микрофинансовые организации предпринимают шаги к ужесточению условий выдачи займов новым клиентам в ответ на требования регуляторов и изменившуюся клиентскую базу. Новый тренд наблюдается в снижении уровня одобрения заявок первичных клиентов.
Как сообщает крупнейшая саморегулируемая организация на этом рынке СРО «МиР», в первом полугодии 2024 года уровень одобрения займов до зарплаты для новых клиентов упал до 19% во втором квартале. В первом квартале показатель составлял 22%. Уровень одобрения займов для вторичных клиентов наоборот возрос до 89%.
Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте среднесрочных займов где доля одобренных заявок первичных клиентов снизилась до 20%, что также указывает на кредитную осторожность МФО. Эксперты отмечают, что такой подход направлен на минимизацию рисков дефолтов среди новых заемщиков, которые могут оказаться финансово нестабильными.
СРО «МиР» подчеркивает, что предпочтение отдается проверенным клиентам, что способствует поддержанию качества кредитного портфеля.
Несмотря на снижение одобрений, финансы МФО остаются стабильными. По данным Центробанка, чистая прибыль микрофинансового сектора в прошлом квартале увеличилась на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост свидетельствует о том, что консервативная политика позволяет организациям оставаться прибыльными даже в условиях ужесточения регулирования.
По мнению экспертов, такие меры необходимы. Управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева отмечает, что стремительное снижение одобрений новых клиентов является результатом осторожной стратегии, направленной на управление рисками на фоне падающей маржинальности. Специалисты также указывают на рост доли заемщиков, которые уже имеют обязательства перед банками, что также негативно сказывается на уровне одобрения займов.
В условиях изменения рыночной ситуации и роста требований к кредитоспособности заемщиков, представители МФО намерены продолжать бытовую стратегию снижения выдачи займов новым клиентам, чтобы сохранить качество своих портфелей и минимизировать риски.
Виктория Воропаева
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