МФО отказываются выдавать займы новым клиентам

Несмотря на снижение одобрений, финансы МФО остаются стабильными. По данным Центробанка, чистая прибыль микрофинансового сектора в прошлом квартале увеличилась на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост свидетельствует о том, что консервативная политика позволяет организациям оставаться прибыльными даже в условиях ужесточения регулирования.