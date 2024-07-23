Каким будет курс рубля 24 июля 2024: прогноз эксперта

Рубль во вторник резко укрепился к юаню на бирже, валютная пара отметилась у 11,8, после чего китайская валюта отыграла часть позиций, стабилизировавшись на 11,9. Доллар (по индикаторам срочного рынка) отступил к 87,6. Рубль может получать локальную поддержку от приближения налогового периода, его пик — 29 июля. Несмотря на сниженные нормы возврата экспортной выручки и сокращенные ежедневные валютные интервенции ЦБ рубль не спешит сдавать позиции. Это может быть связано как с жесткой линией ДКП, которая, вероятно, будет подтверждена на заседании ЦБ в пятницу, так и с неуверенным восстановлением спроса на валюту со стороны импортеров. Краткосрочно ждем парю юань-рубль на уровне 11,8−12, доллар (на базе фьючерсов) — 87−89.