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Каким будет курс рубля 24 июля 2024: прогноз эксперта

Самые свежие данные и прогнозы курса рубля 24 июля в 2024 году. Вместе с инвестиционным стратегом «БКС Мир инвестиций» Александром Бахтиным рассказываем об актуальном курсе российского рубля к доллару и другим валютам на бирже или в банке.

Александр Бахтин
инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Российский рынок акций во вторник открылся в небольшом плюсе по индексу Мосбиржи, затем перешел к умеренной нисходящей динамике, однако к концу дня покупатели вновь активизировались. Нефтяные цены перешли к снижению, но при этом удержались выше $80 за баррель. При этом рубль укреплялся, что выступало фактором давления.

Внешний фон был смешанным. Китайские индексы снижались на 1,6−3%. Европейские площадки двигались преимущественно в небольшом плюсе.. Данные по продажам на вторичном рынке жилья США за июнь вышли чуть хуже прогнозов аналитиков.

В середине недели будут опубликованы предварительные июльские индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США за июнь. Росстат представит данные по промпроизводству за июнь.

Завтра ожидается старт торгов акциями МКПАО «Яндекс», РусГидро опубликует квартальные операционные результаты, совет директоров Магнита решит по дивидендам за I полугодие 2024 г. В США в рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты представят Qualcomm, IBM, AT&T.

Российский рынок уже может получать поддержку от реинвестирования ранее выплаченных дивидендов, но ожидания итогов заседания ЦБ и склонность рубля к укреплению в ближайшие дни могут сдерживать покупателей. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 июля — 3000−3100 п.

Рубль во вторник резко укрепился к юаню на бирже, валютная пара отметилась у 11,8, после чего китайская валюта отыграла часть позиций, стабилизировавшись на 11,9. Доллар (по индикаторам срочного рынка) отступил к 87,6. Рубль может получать локальную поддержку от приближения налогового периода, его пик — 29 июля. Несмотря на сниженные нормы возврата экспортной выручки и сокращенные ежедневные валютные интервенции ЦБ рубль не спешит сдавать позиции. Это может быть связано как с жесткой линией ДКП, которая, вероятно, будет подтверждена на заседании ЦБ в пятницу, так и с неуверенным восстановлением спроса на валюту со стороны импортеров. Краткосрочно ждем парю юань-рубль на уровне 11,8−12, доллар (на базе фьючерсов) — 87−89.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».