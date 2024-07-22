Теперь материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство

Также закон подразумевает механизм возврата средств маткапитала в случае прекращения договора счета эскроу. Как ранее пояснил ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), эти положения внесены в рамках дополнительной защиты семей с детьми: для тех, кто использует маткапитал при ИЖС с эскроу, предусматриваются дополнительные гарантии в виде возврата маткапитала.