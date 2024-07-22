Теперь материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство

Маткапитал можно будет тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.
В соответствии с документом, материнский капитал можно будет потратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм эскроу-счетов. Закон опубликован на портале правовой информации.
Деньги из материнского капитала могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу.
Средства маткапитала полностью или частично могут быть переведены на эскроу-счет, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП), осуществляющие строительство дома.
Также закон подразумевает механизм возврата средств маткапитала в случае прекращения договора счета эскроу. Как ранее пояснил ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), эти положения внесены в рамках дополнительной защиты семей с детьми: для тех, кто использует маткапитал при ИЖС с эскроу, предусматриваются дополнительные гарантии в виде возврата маткапитала.
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