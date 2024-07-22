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Теперь материнский капитал можно будет тратить на индивидуальное жилищное строительство

Новый закон о материнском капитале теперь позволяет использовать средства на индивидуальное жилищное строительство через эскроу-счета. Рассказываем об условиях и порядке оформления, а также о том, как это повлияет на строительный рынок.

Источник: РИА "Новости"

Маткапитал можно будет тратить на строительство жилых домов через эскроу-счета. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

В соответствии с документом, материнский капитал можно будет потратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм эскроу-счетов. Закон опубликован на портале правовой информации.

Деньги из материнского капитала могут быть потрачены на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу.

Средства маткапитала полностью или частично могут быть переведены на эскроу-счет, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП), осуществляющие строительство дома.

Также закон подразумевает механизм возврата средств маткапитала в случае прекращения договора счета эскроу. Как ранее пояснил ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»), эти положения внесены в рамках дополнительной защиты семей с детьми: для тех, кто использует маткапитал при ИЖС с эскроу, предусматриваются дополнительные гарантии в виде возврата маткапитала.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».