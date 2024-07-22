Ну вот и все: Байден вышел из игры

Юнг-Ю Ма из BMO Wealth Management считает, что торговля вокруг Трампа будет заморожена до тех пор, пока не определится кандидат от демократов. Он также предупредил о повышении политической неопределенности и краткосрочной волатильности. В свою очередь, Чжун Ин Юн, CEO Fibonacci Asset Management, отметил, что с ростом шансов на возвращение Трампа, риски на финансовых рынках также возрастают, особенно в сфере международной торговли и геополитики.