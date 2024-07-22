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Ну вот и все: Байден вышел из игры

Президент США Джо Байден объявил о завершении своей президентской кампании, что вызвало беспокойство на финансовых рынках. Инвесторам теперь нужно учитывать не только состояние экономики Китая и неопределённость ФРС, но и возможные последствия политической нестабильности. Это усложняет планирование инвестиций и управление рисками.

Источник: Reuters

Через неделю после покушения на Дональда Трампа президент Джо Байден объявил, что не намерен баллотироваться на новый срок и поддерживает вице-президента Камалу Харрис как кандидата от демократов.

Как пишет Bloomberg, это решение, принятое за несколько месяцев до выборов в ноябре, вызывает множество вопросов среди экспертов и инвесторов, поскольку может внести дополнительную неопределенность на финансовые рынки.

Стратеги отмечают, что на фоне этого политического события фьючерсы на американские акции начали немного расти, в то время как курс доллара показал снижение по отношении к основным валютам. Однако общая картина остаётся неясной, и выбранная стратегическая позиция рынков под большим вопросом.

Главный аналитик Phoenix Financial Services Уэйн Кауфман выразил опасения о новой волне неопределенности, которая может помешать покупкам на рынке. Он подчеркнул, что одной из причин нестабильности является зависимость от оптимизма вокруг ИИ, и предстоящие летние месяцы, как правило, не отличаются высокой активностью.

Юнг-Ю Ма из BMO Wealth Management считает, что торговля вокруг Трампа будет заморожена до тех пор, пока не определится кандидат от демократов. Он также предупредил о повышении политической неопределенности и краткосрочной волатильности. В свою очередь, Чжун Ин Юн, CEO Fibonacci Asset Management, отметил, что с ростом шансов на возвращение Трампа, риски на финансовых рынках также возрастают, особенно в сфере международной торговли и геополитики.

С другой стороны, портфельный менеджер Brandywine Global Investment Management Джек Макинтайр обратил внимание на возможный позитивный отклик рынков в случае успешного выступления демократов на выборах. Он считает, что для экономических активов такая ситуация может оказаться благоприятной. Однако неопределенность, связанная с политической ситуацией и экономической политикой, в значительной степени продолжает определять настроение на финансовых рынках.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева