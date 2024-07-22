Нефть и природный газ. Перспективы недели

∙ Импорт сырой нефти в Китай из России в первом полугодии вырос на 5% г/г. Однако в июне поставки сократились на 20% г/г. При этом существенно возрос импорт нефти из Ирака (+29% в июне и +7% с начала года) и Анголы (+58% в июне и +11% с начала года).