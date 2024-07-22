Нефть и природный газ. Перспективы недели

Котировки нефти опустились ниже 200-дневной скользящей средней. Это негативный сценарий, который сулит спуск ниже — на высоту фигуры.
Ближайшая поддержка пролегает на уровне $82,2 за баррель, далее — $79,89 за баррель.
До истечения срока действия текущего фьючерсного контракта остается 1,5 недели.
События, которые будут оказывать влияние на котировки на этой неделе:
23 июля, вторник — Американский институт нефти опубликует прогноз по недельному изменению запасов сырой нефти в США.
24 июля, среда — официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США опубликует управление энергетической информации.
25 июля, четверг — ВВП США за II квартал 2024 г.
Новостной фон
∙ На Ближнем Востоке наблюдается очередная эскалация конфликта — в эти выходные Израиль нанес удары по йеменскому портовому городу в ответ на атаку беспилотников на Тель-Авив.
∙ Американский президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки. На место нового кандидата от демократов рассматривается кандидатура вице-президента США Камалы Харрис. Окончательное решение будет принято на национальном съезде демократической партии
∙ Камала Харрис рассматривается как более жесткий противник нефтяной промышленности, чем Байден.
∙ Федеральная торговая комиссия США проверят сообщения менеджеров нефтяных компаний (Hess, Occidental Petroleum, Diamondback Energy) на предмет сговора с ОПЕК.
∙ Импорт мазута в Китай в первой половине 2024 г, снизился на 11% год к году (г/г).
∙ Импорт сырой нефти в Китай из России в первом полугодии вырос на 5% г/г. Однако в июне поставки сократились на 20% г/г. При этом существенно возрос импорт нефти из Ирака (+29% в июне и +7% с начала года) и Анголы (+58% в июне и +11% с начала года).
Фьючерсы на природный газ в США затормозили падение в районе $2 за MMBtu. Рост продолжается третью сессию подряд. Возможно продолжение отскока к верхней границе нисходящего канала — район $2,2 за MMBtu.
Давление на котировки на прошлой неделе оказала ситуация на заводе Freeport LNG — ураганом были повреждены линии по сжижению газа. Сегодня появились данные о том, что компания доставила первую партию СПГ после приостановки.
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