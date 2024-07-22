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Нефть и природный газ. Перспективы недели

Нефть марки Brent (фьючерс BRNU2024) со второй попытки, но все-таки реализовала фигуру «Голова и плечи», отметила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Людмила Рокотянская
аналитик
Источник: Reuters

Котировки нефти опустились ниже 200-дневной скользящей средней. Это негативный сценарий, который сулит спуск ниже — на высоту фигуры.

Ближайшая поддержка пролегает на уровне $82,2 за баррель, далее — $79,89 за баррель.

До истечения срока действия текущего фьючерсного контракта остается 1,5 недели.

События, которые будут оказывать влияние на котировки на этой неделе:

23 июля, вторник — Американский институт нефти опубликует прогноз по недельному изменению запасов сырой нефти в США.

24 июля, среда — официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США опубликует управление энергетической информации.

25 июля, четверг — ВВП США за II квартал 2024 г.

Новостной фон

∙ На Ближнем Востоке наблюдается очередная эскалация конфликта — в эти выходные Израиль нанес удары по йеменскому портовому городу в ответ на атаку беспилотников на Тель-Авив.

∙ Американский президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки. На место нового кандидата от демократов рассматривается кандидатура вице-президента США Камалы Харрис. Окончательное решение будет принято на национальном съезде демократической партии 19—22 августа 2024 г. в Чикаго.

∙ Камала Харрис рассматривается как более жесткий противник нефтяной промышленности, чем Байден.

∙ Федеральная торговая комиссия США проверят сообщения менеджеров нефтяных компаний (Hess, Occidental Petroleum, Diamondback Energy) на предмет сговора с ОПЕК.

∙ Импорт мазута в Китай в первой половине 2024 г, снизился на 11% год к году (г/г).

∙ Импорт сырой нефти в Китай из России в первом полугодии вырос на 5% г/г. Однако в июне поставки сократились на 20% г/г. При этом существенно возрос импорт нефти из Ирака (+29% в июне и +7% с начала года) и Анголы (+58% в июне и +11% с начала года).

Фьючерсы на природный газ в США затормозили падение в районе $2 за MMBtu. Рост продолжается третью сессию подряд. Возможно продолжение отскока к верхней границе нисходящего канала — район $2,2 за MMBtu.

Давление на котировки на прошлой неделе оказала ситуация на заводе Freeport LNG — ураганом были повреждены линии по сжижению газа. Сегодня появились данные о том, что компания доставила первую партию СПГ после приостановки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».