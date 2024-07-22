На КИФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 106 миллиардов рублей

«Кавказский инвестиционный форум — это яркая, насыщенная и продуктивная деловая площадка. Большое количество участников говорит о ее привлекательности и повышенном интересе к развитию экономики и социальной инфраструктуры на Кавказе. Видна высокая активность бизнеса. Каждый участник Форума почувствовал внимание и участие жителей Грозного и его окрестностей в том, чтобы гостям Форума было на нем уютно. Форум — это еще и поиск новых решений для бизнеса, а также роста занятости населения в Северо-Кавказском федеральном округе и перспектив трудоустройства молодых специалистов. Эта деловая площадка важна для СКФО и всей России для развития туристического, сельскохозяйственного и транспортного кластера с большим потенциалом», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ Антон Кобяков. «На КИФ подписаны соглашения по 14 отраслям, среди которых социально-экономическое развитие регионов, инвестиции и банковская деятельность, промышленность и строительство, образование и наука, ЖКХ, международное и межрегиональное сотрудничество, высокие технологии и телекоммуникации, транспорт и логистика, ТЭК и другие», — добавил он.