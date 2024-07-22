На КИФ-2024 подписали соглашения на сумму свыше 106 миллиардов рублей

Всего в работе Форума приняли участие гости из 33 стран и территорий. В деловой программе прошло более 65 мероприятий с участием свыше 430 спикеров. На КИФ-2024 было подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти. Площадь выставочной экспозиции КИФ-2024 составила более 10 тысяч квадратных метров.
Тема мероприятия КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». Центральным событием деловой программы КИФ-2024 стало пленарное заседание, в котором принял участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, куратор Северо-Кавказского Федерального округа Александр Новак.
«Кавказ — самый молодой регион нашей страны. Уникальный климат, великолепная природа, исторические достопримечательности и расположение от моря до моря делает его особенно привлекательным для развития. Кавказ сегодня переживает инвестиционный бум. Для достижения национальных целей Президент поставил задачу увеличения инвестиций в нашей стране к 2030 году на 60%. И эта амбициозная задача выполняется опережающими темпами. По итогам прошлого года рост инвестиций на Северном Кавказе составил 17% год к году, это значительно выше, чем в среднем по России», — сказал Александр Новак.
Во второй день форума, 16 июля, КИФ-2024 посетил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, прибывший в Грозный с рабочей поездкой. Председатель Правительства Российской Федерации совместно с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым осмотрел экспозицию КИФ в выставочном центре «Павильон “Стройкар”, на которой были представлены стенды регионов Северо-Кавказского федерального округа, республик Южная Осетия и Абхазия и коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в СКФО. Кроме того, Михаил Мишустин провел совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа.
«Кавказский инвестиционный форум — это яркая, насыщенная и продуктивная деловая площадка. Большое количество участников говорит о ее привлекательности и повышенном интересе к развитию экономики и социальной инфраструктуры на Кавказе. Видна высокая активность бизнеса. Каждый участник Форума почувствовал внимание и участие жителей Грозного и его окрестностей в том, чтобы гостям Форума было на нем уютно. Форум — это еще и поиск новых решений для бизнеса, а также роста занятости населения в Северо-Кавказском федеральном округе и перспектив трудоустройства молодых специалистов. Эта деловая площадка важна для СКФО и всей России для развития туристического, сельскохозяйственного и транспортного кластера с большим потенциалом», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ Антон Кобяков. «На КИФ подписаны соглашения по 14 отраслям, среди которых социально-экономическое развитие регионов, инвестиции и банковская деятельность, промышленность и строительство, образование и наука, ЖКХ, международное и межрегиональное сотрудничество, высокие технологии и телекоммуникации, транспорт и логистика, ТЭК и другие», — добавил он.
Северный Кавказ лидирует по росту турпотока, поэтому в ответ на бурный спрос идет работа по наращиванию номерного фонда, отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. По программе льготного кредитования в рамках последнего отбора поддержаны отели на 4,3 тысячи номеров и проект по созданию инфраструктуры для горнолыжного курорта «Домбай». Просубсидировано строительство модульных гостиниц на 2,3 тысячи номеров.
«Сейчас задача субъектов — до конца года ввести все заявленные проекты и готовить новые. Президент поручил в этом году провести отбор по модульным гостиницам сразу на 3 года вперед», — отметил Министр на площадке Кавказского инвестиционного форума.
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