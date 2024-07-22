Каким будет курс рубля 23 июля 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал неделю позитивно. Индекс Мосбиржи в моменте превышал 3040 п. В понедельник нередко реализуется спрос инвесторов, отложенный с конца предшествовавшей недели из-за опасений реализаций негатива в выходные. Цены на нефть удерживались на комфортном уровне, а курс рубля был нейтральным.
Народный банк Китая сегодня неожиданно опустил ставки на рекордные минимумы: базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год — до 3,35% годовых с 3,45%, по пятилетним кредитам — до 3,85% с 3,95%. Реакция китайского фондового рынка на это решение оказалась нейтральной.
Вторник будет не слишком богат на события и публикации. Мосбиржа в этот день запустит фьючерсы на индекс IPO. В США обнародуют данные по продажам на вторичном рынке жилья за июнь, а в рамках сезона квартальных отчетностей финансовые результаты представят Alphabet, Tesla, Visa, Coca-Cola, General Electric.
В ближайшие дни торговая активность может быть сдержанной в виду пятничного заседания ЦБ, по итогам которого, вероятнее всего, будет повышена ключевая ставка. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 июля — 3000−3100 п.
Курс рубля к юаню на Мосбирже в начале недели демонстрировал разнонаправленную слабоволатильную динамику, валютная пара двигалась в узком диапазоне 11,95−12. Доллар на базе индикаторов срочного рынка поднялся выше 88 рублей. Индекс американской валюты DXY слабо отреагировал на выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Рубль может получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода. Статистика платежного баланса РФ указывает на проблемы с платежами по импортным операциям и сохранение профицита счета текущих операций.. Краткосрочно биржевой юань может протестировать 11,8, доллар может двигаться в коридоре 87−89.
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