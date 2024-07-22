Каким будет курс рубля 23 июля 2024: прогноз эксперта

Курс рубля к юаню на Мосбирже в начале недели демонстрировал разнонаправленную слабоволатильную динамику, валютная пара двигалась в узком диапазоне 11,95−12. Доллар на базе индикаторов срочного рынка поднялся выше 88 рублей. Индекс американской валюты DXY слабо отреагировал на выход действующего президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Рубль может получать поддержку со стороны приближающегося налогового периода. Статистика платежного баланса РФ указывает на проблемы с платежами по импортным операциям и сохранение профицита счета текущих операций.. Краткосрочно биржевой юань может протестировать 11,8, доллар может двигаться в коридоре 87−89.