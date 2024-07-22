Кабмин поддержал запрет на открытие счетов несовершеннолетним

В связи с этим законодатели и предложили запретить банкам открывать счета молодым людям 14−18 лет без согласия их родителей и опекунов. Исключение предлагается сделать только для ребят, достигших 16 лет и объявленных полностью дееспособными, то есть если они работают по трудовому договору или контракту либо занимаются предпринимательством (с разрешения родителей).