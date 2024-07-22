Кабмин поддержал запрет на открытие счетов несовершеннолетним

Инициаторами поправок в законодательство стали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и зампред думского комитета по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко. Сейчас Гражданский кодекс позволяет несовершеннолетним, достигшим 14 лет, самим, без согласия родителей и опекунов, открывать банковские счета.
В результате, как говорится в пояснительной записке к документу, бывают случаи, когда дебетовые банковские карты, полученные тинейджерами без согласования с родителями, используются неправомерно. Кроме того, происходят и инциденты с финансовым мошенничеством, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и применяют их для перевода и обналичивания средств обманутых людей.
В связи с этим законодатели и предложили запретить банкам открывать счета молодым людям 14−18 лет без согласия их родителей и опекунов. Исключение предлагается сделать только для ребят, достигших 16 лет и объявленных полностью дееспособными, то есть если они работают по трудовому договору или контракту либо занимаются предпринимательством (с разрешения родителей).