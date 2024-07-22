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Кабмин поддержал запрет на открытие счетов несовершеннолетним

Кабмин в целом согласен с инициативой запретить банкам открывать счета молодежи в возрасте 14 −18 лет без согласия их законных представителей. Об этом написано в проекте правительственного отзыва на документ, размещенного на сайте Госдумы.

Источник: Российская газета

Инициаторами поправок в законодательство стали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и зампред думского комитета по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко. Сейчас Гражданский кодекс позволяет несовершеннолетним, достигшим 14 лет, самим, без согласия родителей и опекунов, открывать банковские счета.

В результате, как говорится в пояснительной записке к документу, бывают случаи, когда дебетовые банковские карты, полученные тинейджерами без согласования с родителями, используются неправомерно. Кроме того, происходят и инциденты с финансовым мошенничеством, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и применяют их для перевода и обналичивания средств обманутых людей.

В связи с этим законодатели и предложили запретить банкам открывать счета молодым людям 14−18 лет без согласия их родителей и опекунов. Исключение предлагается сделать только для ребят, достигших 16 лет и объявленных полностью дееспособными, то есть если они работают по трудовому договору или контракту либо занимаются предпринимательством (с разрешения родителей).