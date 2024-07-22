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Главные события финансовых рынков 22— 28 июля

Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе группы инвестиционных аналитиков сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Источник: Freepik

Мир

В понедельник Народный банк Китая рассмотрит базовую кредитную ставку. Текущее значение ставки составляет 3,45%. Будут раскрыты темпы роста ВВП США за второй квартал (+1,4% в первом), а также данные по пятилетним ожиданиям инфляции в США за июль. Консенсус-прогноз на текущий месяц — 2,9%.

Россия

В понедельник отчеты за полгода раскроют Positive Technologies и лизинговый оператор Европлан. Во вторник на Мосбирже стартует торговля фьючерсами на индекс IPO, а в четверг начнутся торги российской МКПАО «Яндекс». В пятницу ждем итогов заседания Банка России по ключевой ставке.

Нефть

В среду выйдут данные Управления энергетической информации США по изменению запасов нефти, принадлежащих американским фирмам. Предыдущее значение составило −4,87 млн баррелей. Снижение фиксируется три недели подряд. Ожидаем котировки Brent на неделе на уровне $81−87 за баррель.

Валюта

Валютный курс продолжает демонстрировать стабильность. Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 60 до 40%, однако решение не оказало существенного влияния на курсы. Ожидаем на следующей неделе доллар на уровне 87,5−88,5 ₽, юань — 11,8−12,2 ₽

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».