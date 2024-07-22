Главные события финансовых рынков 22— 28 июля

В понедельник Народный банк Китая рассмотрит базовую кредитную ставку. Текущее значение ставки составляет 3,45%. Будут раскрыты темпы роста ВВП США за второй квартал (+1,4% в первом), а также данные по пятилетним ожиданиям инфляции в США за июль. Консенсус-прогноз на текущий месяц — 2,9%.