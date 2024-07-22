Эксперты «РГ» рассказали, как взять кредит на образование под низкую ставку

По закону кредит распространяется только на обучение в российском вузе: как в бакалавриате, специалитете, так и в магистратуре, аспирантуре и ординатуре. Действует он, к тому же, не только на первое высшее образование, но и на второе. Деньги можно использовать и для оплаты учебы в ссузе (колледже). А если стоимость во время обучения вырастет, банк просто выдаст дополнительную сумму. К слову, форма обучения — очная или заочная — не имеет значения, как и выбранная специальность.