Эксперты «РГ» рассказали, как взять кредит на образование под низкую ставку

Что такое образовательный кредит
В классическом понимании это целевой кредит на высшее образование с государственной поддержкой, говорит Анна Гондусова, директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал». В России льготная программа с нынешними условиями действует с 2020 года.
«Она выглядит очень привлекательной, особенно с учетом высокого уровня ключевой ставки», — отмечает эксперт. Для учащихся ставка составит 3% годовых, в то время как рыночные ставки сейчас могут достигать 18−20%: разницу банку компенсирует государство.
При этом сначала нужно выплачивать только проценты по кредиту, а основной долг — в течение 15 лет после завершения учебы. При желании кредит можно погасить досрочно.
На что можно потратить образовательный кредит
По закону кредит распространяется только на обучение в российском вузе: как в бакалавриате, специалитете, так и в магистратуре, аспирантуре и ординатуре. Действует он, к тому же, не только на первое высшее образование, но и на второе. Деньги можно использовать и для оплаты учебы в ссузе (колледже). А если стоимость во время обучения вырастет, банк просто выдаст дополнительную сумму. К слову, форма обучения — очная или заочная — не имеет значения, как и выбранная специальность.
Когда можно оформить образовательный кредит
Оформить образовательный кредит можно не только с момента поступления в вуз, но и в любое время обучения. «И также можно при переводе на бюджетную форму обучения вернуть неизрасходованные деньги в банк, то есть погасить досрочно без каких-либо ограничений или комиссий», — пояснил эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.
Студент имеет право занимать деньги на обучение по госпрограмме не раз. А кредит можно взять на оплату не только всего периода учебы, но и одного семестра или года, разъясняли ранее в минобрнауки.
Кто может взять образовательный кредит
Получателем образовательного кредита может быть абитуриент и студент, зачисленный в аккредитованное учебное заведение с лицензией на такую деятельность. Договор оформляется на студента и должен быть подписан уполномоченным лицом образовательного учреждения, говорится в условиях. На родителей кредит взять не выйдет.
Нужно ли подтверждать доход для образовательного кредита
Как отмечают банки, кредит может взять заемщик возрастом не менее 14 лет (и до 75 лет). Подтверждение дохода, как и он сам, не обязательны — в отличие от классического потребительского кредита.
«Для оформления льготного образовательного кредита не нужно дополнительно подтверждать свою финансовую состоятельность, например, предоставлять что-то в залог, оформлять страховку или привлекать поручителей», — добавил эксперт из «Сравни».
Какие банки выдают льготные кредиты
Дают льготные образовательные кредиты всего четыре банка — Т-Банк, Сбер, РНКБ и Алмазэргиэнбанк (АЭБ). Со списком и условиями можно ознакомиться на сайте минобрнауки.
В России при этом сейчас существует два вида кредитов на образование, напоминает эксперт финансового маркетплейса. Если первый предоставляется с господдержкой, то второй — уже без нее. Ставки по последнему близки к рыночным и вряд ли могут быть интересны молодым людям, отмечает Гондусова.
«Это, по сути, обычный потребительский кредит, хотя некоторые условия могут совпадать с льготным образовательным кредитованием, — говорит Лоссан. — Например, банк может переводить деньги в вуз по семестрам. Но процентная ставка по таким кредитам будет существенно выше, чем в льготном варианте, а выплачивать задолженность банку (и проценты, и основной долг) придется сразу».
Может ли вырасти ставка по льготному кредиту
Процентная ставка по образовательному кредиту с господдержкой вырастет в том случае, если студент будет отчислен. Тогда его кредитный договор переведут на рыночную ставку.
«В случае официального академического отпуска такого не будет», — говорит эксперт из УК «Альфа-Капитал».
Если по какой-то причине обучение прекратится, то образовательный кредит превратится в обычный, по полной ставке, что прописана в договоре, без учета государственного субсидирования, добавил Лоссан. Льготный период, по его словам, тоже закончится, поэтому заемщику придется выплачивать деньги по новому графику — одновременно и проценты, и основной долг.
Какие документы нужны для образовательного кредита
Для получения образовательного кредита нужны паспорт гражданина РФ, СНИЛС, договор с учебным заведением и квитанция на оплату учебы, сообщил Лоссан.
«Местная регистрация не требуется, но могут попросить предоставить справку о временной регистрации, если нет постоянной. Если заемщику нет 18 лет, то для получения одобрения в банке нужно предоставить согласие родителей», — объяснил эксперт.
Как выплачивать образовательный кредит
Во время учебы и в первые девять месяцев после ее окончания действует льготный период: платеж состоит только из начисленных за месяц процентов. После льготного периода заемщик должен полностью вернуть банку деньги — остатки процентов и основной долг — не больше, чем за 15 лет.
При условии, что цена семестра составит 300 тысяч, студенту нужно будет платить в первый год 450 ₽ в месяц (40% от суммы начисленных процентов), во второй — 1350 ₽ в месяц (60%), а в последующие годы и 9 месяцев после завершения учебы — 4,5 тыс. (100%). Затем нужно перечислять 15 лет по 16,8 тыс. руб., следует из калькулятора на сайте банков.