Доходы банковского сектора могут скорректировать прогнозы регулятора

Чистая прибыль банковского сектора по итогам первого полугодия 2024 года составила 1,82 трлн руб., при этом очищенный от внутригрупповых доходов финансовый результат оценивается в 1,7 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные в опубликованном 19 июля обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора» (.pdf). Совокупный финансовый результат почти на 8% выше прошлогоднего (1,69 трлн руб.), хотя с поправкой на очищение от внутригрупповых доходов банки показали снижение прибыли на 1%. На Сбербанк, который в первом полугодии заработал почти 769 млрд руб., пришлось более 42% чистой прибыли сектора.
Вместе с тем чистая прибыль с поправкой на корректировку снижается второй месяц подряд: в июне она сократилась на 12%, до 225 млрд руб., в мае — на 16%, до 255 млрд руб.
В мае снижение было вызвано ростом операционных расходов и расходов на резервы по кредитному портфелю.
Ранее Банк России повышал свой прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год — с 2,3−2,8 трлн руб. до 3,1−3,6 трлн руб. (см. «Ъ» от 19 июня). Как отмечал регулятор, «в период стабильно высоких процентных ставок у банков больше возможностей для генерации чистого процентного дохода». Однако не исключено, что регулятор еще пересмотрит прогнозные показатели. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе регулятора, обновленные прогнозы будут представлены в очередном ежеквартальном обзоре «Банковский сектор» (ориентировочно в начале осени).
Банковский сектор вряд ли покажет высокие результаты и во втором полугодии, считают эксперты.
«Мы ожидаем замедления темпов роста кредитования и увеличения средней стоимости вкладов на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки, что окажет давление на чистую процентную маржу», — отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина. Портфельный управляющий по акциям УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин отмечает усиление конкуренции за исторически самый дешевый источник фондирования — депозиты клиентов, в том числе со стороны новых игроков, что должно негативно сказаться на процентной марже. По данным ЦБ, в первой декаде июля по десяти крупнейшим банкам максимальная средняя ставка по депозитам достигла 16,6% годовых, обновив максимум с начала апреля 2022 года.
При этом потребительское кредитование показало рост в первом полугодии 2024 года почти на 10%, на треть выше, чем годом ранее. Однако в сегменте ипотеки за полугодие выдачи составили 2,85 трлн руб., что ниже на 6,4% объема выдач в первом полугодии 2023 года. Во втором полугодии, с учетом прекращения одной из крупнейших программ льготной ипотеки (на новостройки), объемы сегмента будут сокращаться (см. «Ъ» от 17 июля). Замедление темпов роста кредитования негативно скажется на росте процентного дохода, считает Никита Зевакин: «Меньше рост активов — меньше рост доходов даже при более высокой ставке».
Кроме того, по его словам, «нехватка персонала будет оказывать давление на операционные расходы, что в свою очередь будет давить на прибыль».
«Конкуренция со стороны СБП (с мая лимит бесплатных переводов значительно расширен до 30 млн руб.— “Ъ”) не способствует росту прибыли банков, так как экономика платежей ухудшается при трансакциях через СБП, снижая темпы роста комиссионного дохода», — указывает господин Зевакин.
Все эти факторы приведут к тому, что прибыль банковского сектора в целом может во втором полугодии оказаться ниже, чем в первом полугодии, ожидает Никита Зевакин. По оценке «Эксперт РА», по итогам 2024 года прибыль сектора может достичь лишь 3 трлн руб., не превысив рекордного результата прошлого года (3,3 трлн руб.).