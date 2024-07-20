Доходы банковского сектора могут скорректировать прогнозы регулятора

При этом потребительское кредитование показало рост в первом полугодии 2024 года почти на 10%, на треть выше, чем годом ранее. Однако в сегменте ипотеки за полугодие выдачи составили 2,85 трлн руб., что ниже на 6,4% объема выдач в первом полугодии 2023 года. Во втором полугодии, с учетом прекращения одной из крупнейших программ льготной ипотеки (на новостройки), объемы сегмента будут сокращаться (см. «Ъ» от 17 июля). Замедление темпов роста кредитования негативно скажется на росте процентного дохода, считает Никита Зевакин: «Меньше рост активов — меньше рост доходов даже при более высокой ставке».