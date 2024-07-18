Упадут ли цены на шоколад в России

«Поскольку основным ингредиентом шоколада являются какао-бобы, импортируемые в нашу страну, то именно их мировые цены во многом определяют уровень и динамику потребительских цен на шоколадные изделия», — объяснила экономист.
Какао-бобы — это биржевой товар, цены на него определяются соотношением спроса и предложения.
На следующий сезон 2024/2025 годов, начинающийся в октябре, эксперты прогнозируют рост производства какао-бобов и, как следствие, снижение мировых цен на него.
«Но на ценах шоколада данные процессы, если и отразятся, то не сразу, а со значительным запаздыванием», — говорит Мария Долгова.
Причин тут две. Во-первых, импортеры должны исполнить все заключенные ранее контракты на поставку какао-бобов. Во-вторых, у производителей шоколада и у посредников есть значительные запасы сырья, которые необходимо использовать.
Динамика и изменение уровня цен, по словам экономиста, будут зависеть от доли какао в конечном продукте, стоимости дополнительных пищевых ингредиентов.
Кроме этого, некоторые производители могут изменить рецептуру и вес продукта, что также отражается на ценах.
По ГОСТу содержание какао-продуктов в молочном шоколаде не должно быть меньше 25%. Соответственно, рост мировых цен на какао-бобы меньше отражается на этом виде шоколада.
В темном шоколаде по ГОСТу должно быть не менее 40% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 20% масла какао.
В составе горького шоколада, соответственно, не менее 55% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 33% масла какао.
Таким образом, влияние мировых цен на какао-бобы на потребительские цены темного шоколада существенно сильнее, говорит эксперт. Существенным фактором, влияющим на динамику потребительских цен, является платежеспособный спрос населения.
«Поскольку темный шоколад большинством потребителей воспринимается как дорогой, то возрастает спрос на молочный шоколад. Это способствует более активному росту цен на последний и изменению рецептуры шоколадных изделий отдельных производителей», — пояснила Мария Долгова.
Таким образом, цены на шоколад в ближайшие месяцы могут продолжить рост. Поскольку шоколад не относится к важнейшим социально-значимым продуктам питания, то потребительские цены на него не регулируются государством, заключила эксперт.
Елена Рогачева