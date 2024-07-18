Упадут ли цены на шоколад в России

С начала года, по данным «Чек Индекс», шоколад в России подорожал в среднем на 15%. При этом, по данным Росстата, в мае рост цен составил 2,4%, а в июне 1,5%. Что будет в ближайшие месяцы с ценами на шоколад, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.