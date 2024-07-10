Несладкий мир: производители шоколада ощутили рост цен на какао

Как сообщает Bloomberg, в этом году какао-бобы подорожали из-за рекордного дефицита, но производители шоколада пока не ощутили последствий. Многие бобы, которые они обрабатывали в масло и порошок, были закуплены до кризиса. Когда эти запасы истощатся, им придётся пополнять поставки по более высоким ценам. Во второй половине этого года это будет сдерживать объемы производства. В прошлом месяце представители Nestle SA предупредили, что производители будут вынуждены переложить затраты на бобы на потребителей, что приведет к сокращению спроса на шоколад.
Согласно опросу шести аналитиков и трейдеров, проведённому Bloomberg, объёмы переработки какао-бобов во втором квартале, вероятно, снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По средним оценкам, в Европе — крупнейшем потребителе шоколада — показатель снизился на 2%. Все шесть экспертов ожидают более значительного глобального снижения во второй половине года.
Данные о переработке в Европе планируют опубликовать в четверг, а в Азии и Северной Америке — на следующей неделе. Раньше эти цифры были ориентиром потребления, но сейчас их достоверность ставится под сомнение из-за ограниченных поставок.
Фьючерсы на какао в Нью-Йорке достигли рекордного уровня, превысив в апреле 11 000 долларов за тонну. Даже после коррекции они всё ещё более чем вдвое превышают уровень прошлого года в это же время.
Аналитики Bloomberg Intelligence сообщили, что высокие цены на какао-бобы будут сдерживать их переработку до следующего года. Из-за кризиса некоторые производители были вынуждены закрыть заводы в разных регионах, а чтобы ослабить давление спроса, стали использовать заменители, такие как пальмовое масло.
Трейдеры продолжат внимательно следить за отчетами о прибылях шоколадных компаний — таких как отчёт Barry Callebaut AG, ожидаемый в четверг — в поисках подсказок о предложении и спросе.
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Виктория Воропаева