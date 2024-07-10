Несладкий мир: производители шоколада ощутили рост цен на какао

Как сообщает Bloomberg, в этом году какао-бобы подорожали из-за рекордного дефицита, но производители шоколада пока не ощутили последствий. Многие бобы, которые они обрабатывали в масло и порошок, были закуплены до кризиса. Когда эти запасы истощатся, им придётся пополнять поставки по более высоким ценам. Во второй половине этого года это будет сдерживать объемы производства. В прошлом месяце представители Nestle SA предупредили, что производители будут вынуждены переложить затраты на бобы на потребителей, что приведет к сокращению спроса на шоколад.