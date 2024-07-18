Мосбиржа назвала дату начала торгов фьючерсом на индекс IPO

Мосбиржа запустит фьючерс на индекс IPO (MIPO) с 23 июля, говорится в сообщении площадки. С этой даты инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.
«Фьючерс на индекс Мосбиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов уникальную возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг», — отмечается в сообщении.
Площадка раскрыла параметры контракта:
- торговый код — IPO;
- короткий код — IP;
- тип контракта — расчетный;
- валюта расчетов по контрактам — российские рубли;
- шаг цены — 0,5 пункта;
- стоимость шага цены — 0,5 ₽;
- цена исполнения фьючерса — среднее значение индекса Мосбиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 мск в последний день заключения контракта.
При торговле фьючерсом следует учитывать, что акции нового эмитента включаются в базу расчета индекса на четвертый день с даты начала торгов.
Ранее о готовящемся запуске этого инструмента «РБК Инвестициям» говорила управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. «Индекс интересный — это удобный индикатор цен акций компаний, недавно осуществивших первичное размещение», — отмечала она.
«Появление индекса IPO и потом фьючерса на него — это начало тренда по созданию продуктов, в которые можно упаковывать “малышей” — компании малой и средней капитализации. Такие фьючерсы могут быть выгодны и розничным инвесторам, и институционалам, поскольку содержат в себе все преимущества индексных продуктов. А небольшие компании получают возможность привлечь новый сегмент инвесторов», — прокомментировал член генсовета «Деловой России», руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин.
В то же время начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев обратил внимание на потенциальную волатильность этого инструмента.
«Механизм стабилизации цен после размещения ряда компаний не вечен, периодически будут через определенное количество дней (в зависимости от условий IPO каждой компании) эти периоды стабилизации цены завершаться. И волатильность этих бумаг будет расти. Фьючерс на индекс IPO будет отслеживать даты, когда эти периоды стабилизации цены заканчиваются», — пояснил Абелев.
Индекс Мосбиржи IPO (MIPO) и индекс Мосбиржи IPO полной доходности (MIPOTR) были запущены 19 апреля. С момента запуска к 17 июля Индекс Мосбиржи IPO потерял 21,25%.
На 18 июля в базу расчета индекса Мосбиржи IPO входят акции 19 компаний, которые были допущены к торгам после IPO или листинга в последние два года. Среди них: Совкомбанк, «Европлан», «Южуралзолото», «Евротранс», «Астра», «Делимобиль», «Диасофт», Whoosh, Henderson, «Софтлайн», CarMoney, Алкогольная группы «Кристалл», «Генетико», «Мосгорломбард», Iva Technologies, МТС Банк, «Промомед», «ВсеИнструменты.ру», «Займер».
Ребалансировка индекса возможна при включении новых акций или в рамках ежеквартального пересмотра базы. Бумаги будут находиться в индексе два года с даты размещения.
Виктория Саитова