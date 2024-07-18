Мосбиржа назвала дату начала торгов фьючерсом на индекс IPO

«Появление индекса IPO и потом фьючерса на него — это начало тренда по созданию продуктов, в которые можно упаковывать “малышей” — компании малой и средней капитализации. Такие фьючерсы могут быть выгодны и розничным инвесторам, и институционалам, поскольку содержат в себе все преимущества индексных продуктов. А небольшие компании получают возможность привлечь новый сегмент инвесторов», — прокомментировал член генсовета «Деловой России», руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин.