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Минцифры: мошенники не могут приобрести чужую недвижимость через «Госуслуги»

Мошенники не могут завладеть чужой квартирой через «Госуслуги», поскольку на портале нет функции, позволяющей купить или продать недвижимость, сообщило Минцифры. Ранее «Газета.ру» писала о случаях сделок с недвижимостью с помощью поддельной цифровой подписи.

Источник: Агентство «Москва»

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на “Госуслугах”, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Заявление подписывается в приложении ''Госключ''. Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований», — говорится в сообщении Минцифры.

Ведомство уточнило, что подделать электронную подпись в приложении «Госключ» невозможно. При этом Минцифры рекомендовало подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника.

В июне глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах ведомства изменить процедуру оформления кредитов в микрофинансовых организациях через учетную запись на «Госуслугах». По его словам, действующая система позволяет мошенникам выводить средства с чужих учетных записей на свои счета. С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, позволяющий россиянам установить запрет на выдачу им кредитов банками и займов МФО.