Минцифры: мошенники не могут приобрести чужую недвижимость через «Госуслуги»

В июне глава Минцифры Максут Шадаев заявил о планах ведомства изменить процедуру оформления кредитов в микрофинансовых организациях через учетную запись на «Госуслугах». По его словам, действующая система позволяет мошенникам выводить средства с чужих учетных записей на свои счета. С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, позволяющий россиянам установить запрет на выдачу им кредитов банками и займов МФО.