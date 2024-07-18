Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку

В декабре 2023 года вышло постановление правительства, которое распространило правило «одна льготная ипотека в одни руки» на все программы господдержки. Оно не касается заемщиков с льготной ипотекой, взятой до 23 декабря 2023 года: такие клиенты могут оформить кредит с субсидированной ставкой повторно. Те, кто вышел на сделку после вступления поправок в силу, могут получить только одну льготную ипотеку независимо от своего статуса перед банком (заемщика, созаемщика, поручителя). Например, если в январе 2023 года пара оформила льготную ипотеку на супруга, а жена выступила созаемщиком по кредиту, она уже не может оформить новую льготную ипотеку на себя. Есть только два исключения для семейной ипотеки: ее можно оформить еще раз, если в семье вновь родился ребенок или если предыдущий льготный кредит (по любой госпрограмме) будет погашен перед оформлением нового.