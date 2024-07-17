Золото стремится к 2500 долл/унц, Сургутнефтегаз и Транснефть закроют реестры

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,1% и 0,5% соответственно, в течение сессии опустившись до новых минимумов с 2023 года. По итогам дня индикаторы смогли отвоевать долгосрочные поддержки 2900 пунктов и 1040 пунктов соответственно и выйти из зоны краткосрочной перепроданности с ближайшими сопротивлениями 2960 пунктов и 1065 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос чуть менее чем на 0,5%, достигнув 12,03 ₽, а в течение сессии падал до 12,10 ₽ — минимума со второй половины июня. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 88,28 ₽ и 96,23 ₽ соответственно, несколько выше уровней предыдущего дня. Судя по всему, на рынок уже начинает действовать ослабление требований по уровню продажи валютной выручки.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить коррекционный рост от локальных минимумов в том числе ввиду отсутствия важных дивидендных отсечек, которые случатся уже в четверг. Так, сегодня последний день с самой высокой дивидендной доходностью сезона торгуются привилегированные акции Сургутнефтегаза (19,6%), а также бумаги Транснефти (12,2%). Оживление на этой неделе наблюдается в акциях золотодобытчиков на фоне достижения ценами на драгоценный металл новых исторических пиков (2487 долл/унц) благодаря оптимизму в отношении процентных ставок в США и политической неопределенности в западных экономиках. Котировки золота, таким образом, находятся на грани пробоя 2500 долл/унц со следующей потенциальной целью 2600 долл/унц.
События дня:
- пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая
- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск)
- число закладок новых домов и разрешений на строительство в США в июне (15.30 мск)
- промышленное производство США в июне (16.15 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России в июне (19.00 мск)
- квартальные результаты J&J, U.S. Bancorp, United Airlines
- акции Сургутнефтегаза и Транснефти последний день торгуются с дивидендами за 2023 г.
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