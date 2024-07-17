Золото стремится к 2500 долл/унц, Сургутнефтегаз и Транснефть закроют реестры

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить коррекционный рост от локальных минимумов в том числе ввиду отсутствия важных дивидендных отсечек, которые случатся уже в четверг. Так, сегодня последний день с самой высокой дивидендной доходностью сезона торгуются привилегированные акции Сургутнефтегаза (19,6%), а также бумаги Транснефти (12,2%). Оживление на этой неделе наблюдается в акциях золотодобытчиков на фоне достижения ценами на драгоценный металл новых исторических пиков (2487 долл/унц) благодаря оптимизму в отношении процентных ставок в США и политической неопределенности в западных экономиках. Котировки золота, таким образом, находятся на грани пробоя 2500 долл/унц со следующей потенциальной целью 2600 долл/унц.