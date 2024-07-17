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У каких стран самый большой госдолг и чем это грозит

По данным МВФ, мировой консолидированный госдолг превышает 100 триллионов долларов США. При этом самый большой госдолг у Соединенных Штатов — 38 трлн долл, на втором месте Китай — более 14 трлн долл, а на третьем — Япония с долгом более 10 трлн долл. Вместе с тем, сам размер госдолга мало о чем говорит, рассказал финансист Лазарь Бадалов.

Источник: Reuters

Важно сопоставление госдолга с другими экономическими показателями страны, например отношение его размера к ВВП страны.

Так, долги Китая составляют 80% от ВВП, в США этот показатель превышает 125% от ВВП, а у Японии — 255%.

Кроме того, важна и структура госдолга. По словам эксперта, госдолг делится на внутренний и внешний. В США на внешних кредиторов приходится менее 25%, у Японии — около 14%, а у Китая доля нерезидентов — примерно 25%.

Еще одна характеристика госдолга связана с тем, в какой валюте осуществляются заимствования. У Японии и США долги номинированы в национальных валютах. Китай тоже в основном занимает в национальной валюте, но все-таки ⅓ номинирована в иностранных валютах.

Валюта долга, как разъясняет Бадалов, влияет на стоимость заимствований. Японии несмотря на огромный долг по отношению к ВВП удается обслуживать его почти под околонулевые ставки, в США ставки выросли только за последние два года.

У первой тройки стран с самыми большими долгами в мире достаточно сбалансированная ситуация с долгами. Долги большие, но они в основном перед внутренними кредиторами в национальных валютах, стоимость их обслуживания находится на приемлемом уровне. Но в тоже время у каждой страны есть отдельные риски.

Лазарь Бадалов
кандидат экономических наук

Так, в США — это увеличение стоимости обслуживания госдолга из-за роста процентных ставок и стремительное наращивание госдолга из-за политики «байденомики». Япония наращивает госдолг чтобы стимулировать экономический рост, но возможности такой политики уже находятся на пределе.

Для Китая, по мнению Бадалова, главный риск заключается в высокой концентрации доли государства в экономике.

Реальный государственный долг может быть существенно больше из-за квазигосударственных компаний.

В то же время госдолг России — один из самых низких среди стран G-20. Последние 10 лет страна активно снижает внешнюю долговую нагрузку, что позволило не допустить риска дефолта после введения санкций со стороны недружественных стран, рассказал Лазарь Бадалов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Елена Рогачева