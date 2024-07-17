У каких стран самый большой госдолг и чем это грозит

По данным МВФ, мировой консолидированный госдолг превышает 100 триллионов долларов США. При этом самый большой госдолг у Соединенных Штатов — 38 трлн долл, на втором месте Китай — более 14 трлн долл, а на третьем — Япония с долгом более 10 трлн долл. Вместе с тем, сам размер госдолга мало о чем говорит, рассказал финансист Лазарь Бадалов.