У каких стран самый большой госдолг и чем это грозит

Важно сопоставление госдолга с другими экономическими показателями страны, например отношение его размера к ВВП страны.
Кроме того, важна и структура госдолга. По словам эксперта, госдолг делится на внутренний и внешний. В США на внешних кредиторов приходится менее 25%, у Японии — около 14%, а у Китая доля нерезидентов — примерно 25%.
Еще одна характеристика госдолга связана с тем, в какой валюте осуществляются заимствования. У Японии и США долги номинированы в национальных валютах. Китай тоже в основном занимает в национальной валюте, но все-таки ⅓ номинирована в иностранных валютах.
Валюта долга, как разъясняет Бадалов, влияет на стоимость заимствований. Японии несмотря на огромный долг по отношению к ВВП удается обслуживать его почти под околонулевые ставки, в США ставки выросли только за последние два года.
У первой тройки стран с самыми большими долгами в мире достаточно сбалансированная ситуация с долгами. Долги большие, но они в основном перед внутренними кредиторами в национальных валютах, стоимость их обслуживания находится на приемлемом уровне. Но в тоже время у каждой страны есть отдельные риски.
Так, в США — это увеличение стоимости обслуживания госдолга из-за роста процентных ставок и стремительное наращивание госдолга из-за политики «байденомики». Япония наращивает госдолг чтобы стимулировать экономический рост, но возможности такой политики уже находятся на пределе.
Для Китая, по мнению Бадалова, главный риск заключается в высокой концентрации доли государства в экономике.
В то же время госдолг России — один из самых низких среди стран G-20. Последние 10 лет страна активно снижает внешнюю долговую нагрузку, что позволило не допустить риска дефолта после введения санкций со стороны недружественных стран, рассказал Лазарь Бадалов.
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Елена Рогачева