Россиянам рассказали, как накопить финансовую подушку

«Если еще пару лет назад финансовой подушки в размере трех ежемесячных расходов было достаточно, то сегодня, в условиях кризиса, ее стоит увеличить минимум в два раза. Свои накопления лучше всего хранить на банковском вкладе — это защитит деньги не только от соблазна их потратить, но также и от непредвиденных обстоятельств. Все банковские вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей, поэтому в случае, например, потери банком лицензии, деньги будут возмещены», — отметил эксперт.