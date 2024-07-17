Рамзан Кадыров посетил Кубок КИФ-2024 по скачкам

«Скачки — это исторический вид спорта для Чеченской Республики. Сохранению конноспортивных традиций в регионе большое внимание уделяет лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его инициативе в Грозном был построен крупнейший в России ипподром. Коневодство стимулирует развитие всей экономики, в том числе сельского хозяйства. Соревнования на Кубок Кавказского инвестиционного форума стали ярким событием, через которое гости и участники КИФ познакомились с кавказским колоритом», — сказал Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.