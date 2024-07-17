Рамзан Кадыров посетил Кубок КИФ-2024 по скачкам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Кубок Кавказского инвестиционного форума по скачкам.
Награждение провел глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Победителем скачки стал жеребец клуба «Ахмат» по кличке «Лендруш» под управлением мастер-жокея международного класса Мырзабека Каппушева.
«Скачки — это исторический вид спорта для Чеченской Республики. Сохранению конноспортивных традиций в регионе большое внимание уделяет лично глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его инициативе в Грозном был построен крупнейший в России ипподром. Коневодство стимулирует развитие всей экономики, в том числе сельского хозяйства. Соревнования на Кубок Кавказского инвестиционного форума стали ярким событием, через которое гости и участники КИФ познакомились с кавказским колоритом», — сказал Министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.
Победитель получил ключи от автомобиля Geely Monjaro и два миллиона рублей. Всего в рамках вечера состоялось восемь скачек с общим призовым фондом 9,2 млн рублей.
Гости скачек смогли также увидеть насыщенную культурную программу, в которой приняли участие кавалер Ордена Кадырова государственного академического ансамбля танца «Вайнах» с танцем «Ламанхой», мужская хоровая капелла «Илли», народные артисты Чеченской Республики Амирхан Умаев, Малика Кавраева, Майрбек Хайдаров, Мурад Байкаев, заслуженные артистки Чеченской Республики Айна Исаева и Радима Хаджимурадова.
Организаторами скачек выступили Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, Министерство спорта Чеченской Республики, Фонд Росконгресс, Грозненский ипподром.
Организатор КИФ-2024 — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».