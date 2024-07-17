Победителей Первой инвестиционной премии «Вершина» наградили на КИФ-2024

«Лучшим проектом в сфере малого и среднего бизнеса» стал проект тепличного комплекса по выращиванию овощей «Зеленая миля» от компании «Джи-Эм-Джи Трейд». В номинации были представлены конкурсные проекты компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые развивают свою деятельность в регионах и способствуют созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения и развитию экономики регионов в целом, партнером выступила Корпорация МСП.