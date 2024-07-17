Победителей Первой инвестиционной премии «Вершина» наградили на КИФ-2024

В Грозном состоялась торжественная церемония вручения Первой инвестиционной премии «Вершина», которая стала одним из главных событий Кавказского инвестиционного форума. В официальной церемонии награждения приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Организатором премии выступил Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
«Премия “Вершина” поощряет стремление бизнеса внедрять новые подходы в развитии экономики на региональном уровне, дает уникальную возможность презентовать свои проекты перед представителями бизнес-сообщества, инвесторами и экспертами, а также способствует расширению деловых связей и привлечению новых инвестиций. Знаково, что впервые премия вручается именно в рамках Кавказского инвестиционного форума — мероприятия, которое проходит в СКФО, чей инвестиционный потенциал огромен», — отметил Александр Новак.
В номинации «Лучший проект в сфере образования», которая присуждается организациям и частным лицам за проекты, вносящие значительный вклад в развитие образования в регионах и внедряющие инновационные методы обучения и проведения научных исследований, победила компания «Мнимый мир “Делиза” с проектом “Разработка виртуальной химической лаборатории”. Партнером номинации выступил Северо-Кавказский федеральный университет.
Лучшим инвестиционный проектом в сельском хозяйстве«стал “Комплексный инвестиционный проект компании “АЛИЯК”, реализуемый в Сулейман-Стальском районе Республики Дагестан. Партнерами номинации, в которой были представлены проекты компаний, работающих в отрасли сельского хозяйства и вносящих существенный вклад в развитие регионов, стали группа компаний Дамате и ПАО “Россельхозбанк”.
В номинации «Наиболее устойчивый инвестиционный проект», где были представлены проекты, способствующие устойчивому развитию регионов России, их экологической безопасности и социальной справедливости, победила компания «НоваВинд» с «Ветроэнергетическими проектами Росатома».
«Лучшим инвестиционным проектом в области инноваций» стала цифровая платформа компании «Мой спорт». В этой номинации принимали участие проекты компаний, которые разрабатывают и внедряют новые технологии, продукты или услуги на рынке, а партнером выступила российская деловая социальная сеть TenChat.
«Лучшим проектом в сфере инфраструктуры» был признан комплексный проект развития инфраструктуры Особой экономической зоны «Санкт-Петербург». В номинации участвовали проекты, которые способствуют улучшению транспортной доступности, созданию новых энергетических мощностей, расширению сети телекоммуникационных каналов и повышению уровня комфорта для жителей регионов.
Инвестиционный проект компании «Говорящий город» победил в номинации «Лучший социально-экологический инвестиционный проект». В этой номинации принимали участие компании, которые в своей деятельности заботятся о сохранении окружающей среды и используют экологически чистые технологии, а также занимаются благотворительностью и помогают решать социальные проблемы в регионе.
«Лучшим проектом в области здравоохранения» стала компания «Имплантационные технологии». Эта номинация для компаний, которые занимаются разработкой новых медицинских технологий и улучшением качества медицинского обслуживания в регионе.
В номинации «Лучший инвестиционный молодежный стартап» — специальной премии для проектов, реализуемых молодыми предпринимателями в возрасте от 16 до 30 лет, и демонстрирующих наиболее высокий инвестиционный потенциал — победила компания «НАНОФАРМ» с проектом «Инновационные ранозаживляющие гели на основе муцина и биологически активных наночастиц».
«Лучшим проектом в сфере малого и среднего бизнеса» стал проект тепличного комплекса по выращиванию овощей «Зеленая миля» от компании «Джи-Эм-Джи Трейд». В номинации были представлены конкурсные проекты компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые развивают свою деятельность в регионах и способствуют созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения и развитию экономики регионов в целом, партнером выступила Корпорация МСП.
«За комплексное освещение инвестиционных процессов в России» премию получил проект «Бизнес сфера» «Национальной телекомпании “Осетия-Ирыстон”. Номинация присуждается исключительно изданию, демонстрирующему вдумчивый и ответственный подход в освещении современных тенденций в области инвестиций, партнером выступило АО “Кавказ.РФ”.
«Лучшим инвестиционным проектом в сфере туризма» стала Управляющая компания Архыз с проектом «Всесезонный горнолыжный курорт Архыз». Активное участие в номинации, партнерами которой выступили АО «Кавказ.РФ» и Группа компаний MANTERA, приняли проекты и компании, занимающиеся развитием туризма в регионе и созданием новых туристических объектов.
Специальной наградой за выдающийся вклад в сферу инвестиций и финансов регионов России был награжден Михаил Гуцериев — основатель промышленно-финансовой группы «Сафмар».
Организатор Кавказского инвестиционного форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
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