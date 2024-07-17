Новак: Россия сможет реализовать свой СПГ, несмотря на санкции ЕС

«Безусловно, учитывая, что данные виды энергоресурсов востребованы, а мировой спрос на них растет, то они будут реализованы, достигнуты договоренности с партнерами. Конечно, будут сложности, которые нужно преодолевать. Что касается санкций, мы их не признаем. Они являются незаконными и ухудшают положение тех, кто их вводит, а также собственных потребителей относительно цен на энергетические ресурсы», — рассказал Александр Новак в интервью ТАСС в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.