Новак: Россия сможет реализовать свой СПГ, несмотря на санкции ЕС

«Безусловно, учитывая, что данные виды энергоресурсов востребованы, а мировой спрос на них растет, то они будут реализованы, достигнуты договоренности с партнерами. Конечно, будут сложности, которые нужно преодолевать. Что касается санкций, мы их не признаем. Они являются незаконными и ухудшают положение тех, кто их вводит, а также собственных потребителей относительно цен на энергетические ресурсы», — рассказал Александр Новак в интервью ТАСС в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
По словам вице-премьера, санкции, которые с 2014 года последовательно вводились западными странами в отношении российской энергетической отрасли, привели к росту экономики страны. «Отрасль успешно продолжает функционировать, развивается, внедряет современные технологии. Более того, обеспечивает заказ для российской промышленности. За счет этого растет экономика, потому что мы активно занимаемся импортозамещением», — добавил он.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России и объявил о запрете транзита через порты стран-членов союза российского СПГ. Всего в санкционный список включили 47 компаний и 69 физических лиц. В их числе «Совкомфлот» и гендиректор компании Игорь Тонковидов, а также 27 танкеров, принадлежащих компании.