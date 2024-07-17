Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

«Сейчас идет оценка, как будет складываться ситуация в экономике до конца года. Где-то к сентябрю прогнозные данные будут уточнены. Но есть все основания полагать, что, возможно, если сохранится текущая тенденция, то темпы роста будут выше, чем в прогнозе», — сказал Новак.