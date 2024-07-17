Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

«Сейчас идет оценка, как будет складываться ситуация в экономике до конца года. Где-то к сентябрю прогнозные данные будут уточнены. Но есть все основания полагать, что, возможно, если сохранится текущая тенденция, то темпы роста будут выше, чем в прогнозе», — сказал Новак.
По его словам, сейчас Минэкономразвития уточняет цифры, исходя из данных за первое полугодие и фактических данных за пять месяцев.
В апреле Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,8% с ранее ожидаемых 2,3%.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.