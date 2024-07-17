Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития может пересмотреть прогноз роста российского ВВП в 2024 году в сторону увеличения, на это есть все основания. Прогнозные данные будут уточнены к сентябрю, заявил в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас идет оценка, как будет складываться ситуация в экономике до конца года. Где-то к сентябрю прогнозные данные будут уточнены. Но есть все основания полагать, что, возможно, если сохранится текущая тенденция, то темпы роста будут выше, чем в прогнозе», — сказал Новак.

По его словам, сейчас Минэкономразвития уточняет цифры, исходя из данных за первое полугодие и фактических данных за пять месяцев.

В апреле Минэкономразвития РФ улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,8% с ранее ожидаемых 2,3%.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.