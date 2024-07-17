Матвиенко рассказала, как ее пытались обмануть мошенники

На прошлой неделе Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться кредитные организации с целью предотвращения таких переводов. Банки будут обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам их антифрод-систем, совершались мошеннические операции, в том числе если клиенты не сообщали об обмане и счета аферистов не передавались в базу банных ЦБ, а остались только в базе данных банка.