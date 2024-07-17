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Матвиенко рассказала, как ее пытались обмануть мошенники

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании рассказала, как мошенники много раз пытались ее обмануть, но всегда безуспешно.

Источник: РИА "Новости"

«Мошенникам пока не удалось меня обмануть, попыток было много», — отметила политик и добавила, что не считает себя абсолютно финансово грамотным человеком.

По мнению Матвиенко, среди россиян надо повышать финансовую грамотность. Начать, отметила она, надо с дошкольного возраста.

«Начинать это надо со школы, с детей. Будут дети предупреждены, финансово образованны. Они и родителей своих от чего-то уберегут», — резюмировала спикер Совета Федерации.

На прошлой неделе Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться кредитные организации с целью предотвращения таких переводов. Банки будут обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам их антифрод-систем, совершались мошеннические операции, в том числе если клиенты не сообщали об обмане и счета аферистов не передавались в базу банных ЦБ, а остались только в базе данных банка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».