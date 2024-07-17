Эксперт рассказала, как перестать экономить на себе

Прежде всего, стоит пересмотреть подход к финансовому планированию.
Для рационального финансового поведения важно учитывать как запланированные, так и импульсивные траты.
Избавиться от тревог помогает правильное финансовое планирование, когда часть доходов отводится на обязательные траты (ЖКХ, жильё, еда, транспорт, интернет), а другая — на необязательные (одежда, рестораны, салоны красоты, спорт, отдых
Еще один совет — определите полезные и бесполезные траты.
Если вам сложно тратить на себя, возможно, вы считаете такие расходы бесполезными. Попробуйте вести учёт всех своих трат и оценивать, какие из них приносят вам радость и помогают решить те или иные проблемы. «Покупки, которые повышают настроение и выполняют другие важные задачи, нельзя считать пустой тратой денег», — уверена Елена Петросян.
Например, для одних утренний кофе — рутинная трата, а для других — источник хорошего настроения. К значимым тратам можно отнести также уход за собой, а к ненужным — подписки и абонементы, которыми вы не пользуетесь и которые не приносят вам удовольствия. «Поэтому стоит регулярно проводить ревизию своих онлайн-подписок — так вы сможете выгадать приятную сумму, которую можно без зазрения совести пустить на собственные удовольствия», — говорит эксперт.
Люди, которые выбрали сберегательную тактику в отношениях с деньгами, часто делают покупки на распродажах. В сезон скидок число онлайн-покупок товаров и услуг, которые участвуют в акции, увеличивается на 30% по сравнению с обычными днями. Многих скидки стимулируют приобретать больше одежды — такой, которая станет неактуальной или износится уже через несколько месяцев.
Поэтому покупать нужно не ради скидки, а по потребностям — когда действительно пора обновить базовые вещи, заменить технику и электронику, вышедшую из строя,
При этом лучше не экономить на базовых вещах — футболки, джинсы, обувь, верхняя одежда и сумки должны быть качественными, поскольку используются чаще всего. К тому же во время крупных распродаж не всегда можно найти скидки на качественные базовые предметы гардероба.
Если вы часто покупаете одежду для членов семьи, но ограничиваете себя, попробуйте устроить семейный шопинг. Совместную закупку можно устраивать, например, раз в сезон.
Также попробуйте делать покупки вместе с подругами или друзьями, даже если вы живёте на расстоянии. Это можно превратить в приятную традицию, которая поможет сделать так, чтобы дальнейшие траты на себя ассоциировались у вас с позитивом, а не с дополнительным стрессом.
Кстати, если перед оплатой проверить свою корзину и удалить из неё то, что вам точно не нужно, это не отменит чувства эйфории от покупки. Есть теория, что мы воспринимаем товар в своей корзине как что-то, чем мы уже владеем, и испытываем радость, даже не оплатив покупку, объясняет Елена Петросян.
И наконец, траты на себя могут приносить не только моральное, но и материальное удовлетворение. Освойте базовые принципы цифровой финансовой грамотности: используйте карты с кешбэком, получайте бонусы и экономьте на следующих покупках.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева