Эксперт рассказала, как перестать экономить на себе

Кстати, если перед оплатой проверить свою корзину и удалить из неё то, что вам точно не нужно, это не отменит чувства эйфории от покупки. Есть теория, что мы воспринимаем товар в своей корзине как что-то, чем мы уже владеем, и испытываем радость, даже не оплатив покупку, объясняет Елена Петросян.