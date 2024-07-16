В первый день КИФ-2024 в Грозном заключили соглашений на 60 млрд рублей

События форума развернулись в Грозном одновременно в двух местах — выставочном центре «Стройкар» (ЭКСПО), где были представлены стенды регионов, и в резиденции главы Чеченской Республики, где проходила большая часть конференций и круглых столов. В первый день мероприятия участники подписали 24 соглашения, на общую сумму в 60 миллиардов рублей.
Направляясь на форум, можно было полюбоваться красивыми мечетями, тянувшими свои башни к небу, и услышать в динамиках голос муллы, зовущий на молитву. А на улице — увидеть арабских шейхов в их традиционной национальной одежде. В совокупности с палящим солнцем, все это создавало впечатление, будто ты находишься где-то на Ближнем Востоке. И мероприятие действительно получило международный статус.
«На форуме ожидается более четырех тысяч участников из более 50 стран. Такой представительны состав позволит обсудить вопросы укрепления межрегиональной интеграции, выстраивания новых торгово-логистических цепочек, а также привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в регионы России», — отметил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарном заседании в первый день КИФ-2024.
Он также подчеркнул, что сегодня «правительство и бизнес, социальные институты страны объединились, чтобы совместно вывести экономику региона на принципиально новый уровень — чтобы здесь было комфортно и жить, и работать и отдыхать».
Слова Александра Новака ярко отражали главный лейтмотив форума, который обсуждали и на публичных сессиях, и в кулуарах — Северный Кавказ обладает огромным потенциалом, который еще только предстоит раскрыть, и в то же время, уровень доходов жителей региона -один из самых низких в стране.
«Динамика развития в целом в Северо-Кавказском федеральном округе выше, чем в среднем по России. Но, если брать основные показатели — доходы населения, инвестиции на душу, ВРП на душу населения, — они ниже, чем в среднем по России. Для того, чтобы мы в среднесрочной перспективе вышли на среднероссийские показатели, темпы нам нужно сильно увеличить, я бы сказал удвоить», — сказал заместитель министра Минэкономразвития Сергей Назаров на сессии «Инвестиции в развитие регионов».
Результаты в этом направлении есть, и они значительные. Например, как отметил заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, в прошлом году регионы Северного Кавказа привлекли инвестиций на сумму более 163 миллиардов рублей.
«Это очень серьезный, взрывной рост. Причем частные инвестиции составили более 51 процента, а это значит, что инвесторы доверяют климату, регуляторике, и готовы вкладываться во все отрасли развития», — отметил Дмитрий Вольвач.
Он также подчеркнул, что ВРП Чечни ежегодно демонстрирует рост и наибольший вклад вносят оптовая и розничная торговля, сельское и лесное хозяйство, а также строительство.