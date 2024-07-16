В первый день КИФ-2024 в Грозном заключили соглашений на 60 млрд рублей

«Динамика развития в целом в Северо-Кавказском федеральном округе выше, чем в среднем по России. Но, если брать основные показатели — доходы населения, инвестиции на душу, ВРП на душу населения, — они ниже, чем в среднем по России. Для того, чтобы мы в среднесрочной перспективе вышли на среднероссийские показатели, темпы нам нужно сильно увеличить, я бы сказал удвоить», — сказал заместитель министра Минэкономразвития Сергей Назаров на сессии «Инвестиции в развитие регионов».