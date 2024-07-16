В Грозном участники КИФ-2024 обсудили проекты для инвестирования

«Уже этой зимой можно будет приехать и кататься. И это будет не одна-две трассы, а 17−18 км трасс, то есть искушенные опытные катальщики смогут приехать и действительно получить удовольствие и проникнуться всей этой историей, потому что до этого там не было вообще ничего», — рассказал директор департамента развития особых экономических зон «Кавказ.рф» Владислав Субботин.