Пенсионерам напомнили, какими льготами они могут воспользоваться этим летом

С 1 июля пенсионеров освободили от уплаты комиссии при перечислении платежей за ЖКУ (Федеральный закон от 19.12.2023 № 602-ФЗ). Теперь банки не могут брать с них деньги за перевод средств за жилые помещения и коммунальные услуги, а также пеней за их несвоевременную или неполную уплату. Данная мера также касается и других категорий россиян, которые нуждаются в соцподдержке.