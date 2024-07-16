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Пенсионерам напомнили, какими льготами они могут воспользоваться этим летом

Пенсионеры вправе рассчитывать на бесплатное предоставление некоторых услуг. Кроме того, этим летом для них появились нововведения в части выплат.

Источник: РИА "Новости"

С 1 июля пенсионеров освободили от уплаты комиссии при перечислении платежей за ЖКУ (Федеральный закон от 19.12.2023 № 602-ФЗ). Теперь банки не могут брать с них деньги за перевод средств за жилые помещения и коммунальные услуги, а также пеней за их несвоевременную или неполную уплату. Данная мера также касается и других категорий россиян, которые нуждаются в соцподдержке.

Президент России Владимир Путин 8 июля подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам (Федеральный закон от 08.07.2024 № 173-ФЗ). С 1 января 2025 года они будут получать саму страховую пенсию, фиксированную выплату к ней (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере, производимом на 31 декабря 2024 года, сумму индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты, производимой после 31 декабря 2024 года.

Социальная поддержка для пенсионеров

Лица, которые получают пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца в законодательно установленных минимальных размерах, вправе приобретать лекарства по выписанным врачами рецептам со скидкой в 50% от рыночных цен.

Также пенсионеры вправе рассчитывать на адресную соцподдержку от государства. Она положена людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Эти лица могут получить денежные выплаты, одежду и продукты, а также помощь от социального работника. Последняя полагается, например, тем пенсионерам, которые не способны обслуживать сами себя.

Отметим, что перечень услуг адресной соцподдержки и условия ее предоставления имеют отличия в зависимости от конкретного субъекта РФ.

Кроме того, пожилые люди и инвалиды, которые проживают в организациях социального обслуживания, вправе получать бесплатную юридическую помощь.

Налоги, вычеты и отпуска

Все пенсионеры могут рассчитывать на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток) площади одного земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.

Также они освобождены от уплаты налога на имущество. При этом получить льготу можно в отношении только одного вида каждого объекта недвижимости по выбору, например, жилого дома, квартиры, комнаты, гаража и т. д.

Лица пенсионного возраста, которые продолжают трудиться, вправе получить имущественные вычеты в сумме затрат, понесенных на покупку или постройку жилых помещений и на уплату процентов по соответствующим целевым кредитам за три налоговых периода.

Кроме того, помимо оплачиваемого отпуска, работающие пенсионеры по старости могут уйти в отпуск без сохранения зарплаты сроком до 14 календарных дней один раз в год на основании письменного заявления.

Льготы в регионах

Получающие страховую пенсию по старости или по инвалидности неработающие пенсионеры, которые проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют возможность получить компенсацию расходов на проезда по России к месту отдыха и обратно один раз в два года.

Если же они решили сменить постоянное место жительства и уехать с указанных выше территорий другой регион страны, то у них есть право на компенсацию проезда и провоза багажа.

Пенсионеры и лица предпенсионного возраста, проживающие в Москве, имеют право на льготный проезд и на льготное зубопротезирование.

Кроме того, живущие в Москве одинокие пенсионеры и семьи, состоящие только из лиц пенсионного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) освобождены от платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах социальной нормы площади жилого помещения и установленных нормативов накопления ТКО.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».