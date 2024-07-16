Пенсионерам напомнили, какими льготами они могут воспользоваться этим летом

С 1 июля пенсионеров освободили от уплаты комиссии при перечислении платежей за ЖКУ (Федеральный закон от 19.12.2023 № 602-ФЗ). Теперь банки не могут брать с них деньги за перевод средств за жилые помещения и коммунальные услуги, а также пеней за их несвоевременную или неполную уплату. Данная мера также касается и других категорий россиян, которые нуждаются в соцподдержке.
Президент России Владимир Путин 8 июля подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам (Федеральный закон от 08.07.2024 № 173-ФЗ). С 1 января 2025 года они будут получать саму страховую пенсию, фиксированную выплату к ней (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в размере, производимом на 31 декабря 2024 года, сумму индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты, производимой после 31 декабря 2024 года.
Социальная поддержка для пенсионеров
Лица, которые получают пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца в законодательно установленных минимальных размерах, вправе приобретать лекарства по выписанным врачами рецептам со скидкой в 50% от рыночных цен.
Также пенсионеры вправе рассчитывать на адресную соцподдержку от государства. Она положена людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. Эти лица могут получить денежные выплаты, одежду и продукты, а также помощь от социального работника. Последняя полагается, например, тем пенсионерам, которые не способны обслуживать сами себя.
Кроме того, пожилые люди и инвалиды, которые проживают в организациях социального обслуживания, вправе получать бесплатную юридическую помощь.
Налоги, вычеты и отпуска
Все пенсионеры могут рассчитывать на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров (6 соток) площади одного земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Также они освобождены от уплаты налога на имущество. При этом получить льготу можно в отношении только одного вида каждого объекта недвижимости по выбору, например, жилого дома, квартиры, комнаты, гаража
и т. д.
Лица пенсионного возраста, которые продолжают трудиться, вправе получить имущественные вычеты в сумме затрат, понесенных на покупку или постройку жилых помещений и на уплату процентов по соответствующим целевым кредитам за три налоговых периода.
Кроме того, помимо оплачиваемого отпуска, работающие пенсионеры по старости могут уйти в отпуск без сохранения зарплаты сроком до 14 календарных дней один раз в год на основании письменного заявления.
Льготы в регионах
Если же они решили сменить постоянное место жительства и уехать с указанных выше территорий другой регион страны, то у них есть право на компенсацию проезда и провоза багажа.
Пенсионеры и лица предпенсионного возраста, проживающие в Москве, имеют право на льготный проезд и на льготное зубопротезирование.
Кроме того, живущие в Москве одинокие пенсионеры и семьи, состоящие только из лиц пенсионного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) освобождены от платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах социальной нормы площади жилого помещения и установленных нормативов накопления ТКО.
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