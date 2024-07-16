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Ozon построит универсальные склады в Дагестане к 2027 году

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Строительство крупного универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров на 9,6 млрд рублей запланировано к 2027 году в Дагестане. Соответствующие соглашение в рамках Кавказского инвестиционного форума подписали премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и гендиректор ООО «Оптово-распределительный центр Махачкала» Константин Томенко.

Источник: РИА "Новости"

«На полях Кавказского инвестиционного форума премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и генеральный директор ООО “Оптово-распределительный центр Махачкала” Константин Томенко подписали соглашение об инвестиционных намерениях между компанией и правительством Дагестана. Объем инвестиций в проект составит 9,6 млрд рублей, строительные работы планируют завершить в 2027 году. Склад будет использован одним из крупнейших российских ретейлеров — “Озон”, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Дагестана.

Отмечается, что после размещения компании будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. «Срок реализации проекта — до пяти лет. Для реализации проекта выделен земельный участок на территории индустриального парка “Тюбе” площадью 20 га. Строительные работы уже начаты, предусмотрена реализация инвестиционного проекта по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров площадью около 130 тыс. кв. м», — добавили в пресс-службе.