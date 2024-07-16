Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие выплаты положены работающему пенсионеру при увольнении

Если у гражданина появилось право на пенсию, то он может выйти на заслуженный отдых, а может продолжать работать. В этом случае его статус как работника будет несколько отличаться от остальных. А при увольнении работающему пенсионеру полагаются дополнительные выплаты, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Источник: РИА "Новости"

Работающие пенсионеры по возрасту кроме ежегодного оплачиваемого отпуска могут взять дополнительный без сохранения заработной платы — до 14 календарных дней в году. Раз в год работающий пенсионер может взять два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации.

Кроме того, отпуск за свой счет предоставляется по желанию работника — просто по письменному заявлению, а у работодателя нет права ему отказать.

Как подчеркивает юрист, все состоявшиеся по этому поводу суды вставали на сторону работающего пенсионера.

При увольнении с работы работающий пенсионер может не отрабатывать две недели, если увольняется первый раз после достижения пенсионного возраста. Он просто пишет заявление, в котором указывает дату, с которой он увольняется на пенсию, пояснил эксперт.

«Кроме того, работающему пенсионеру при увольнении полагаются дополнительные выплаты: материальная помощь или компенсация», — говорит Иван Соловьев.

Согласно ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 41 Трудового кодекса РФ они могут быть установлены в коллективном договоре. Но чаще они предусматриваются только для тех, кто впервые увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

В день увольнения пенсионерам, как и другим сотрудникам, выплачивают зарплату за отработанные в текущем месяце дни и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Также могут выплатить выходное пособие при:

— увольнении по соглашению сторон, если обязанность платить пособие прописана в локальном нормативном акте работодателя или если стороны договорились об этом, например, в соглашении о расторжении трудового договора;

— сокращении штата или численности, если работодатель юрлицо (минимально в размере среднего месячного заработка);

— сокращении штата или численности, если работодатель ИП, а обязанность платить выходное пособие прописана в трудовом договоре с сотрудником.

Важно учитывать, что при сокращении штата или численности действует дополнительная мера поддержки: если сотрудник не устроится на работу в течение двух месяцев, ему выплачивают средний месячный заработок и за второй месяц, рассказал юрист.