Какие выплаты положены работающему пенсионеру при увольнении

Если у гражданина появилось право на пенсию, то он может выйти на заслуженный отдых, а может продолжать работать. В этом случае его статус как работника будет несколько отличаться от остальных. А при увольнении работающему пенсионеру полагаются дополнительные выплаты, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.