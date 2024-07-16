Какие выплаты положены работающему пенсионеру при увольнении

Работающие пенсионеры по возрасту кроме ежегодного оплачиваемого отпуска могут взять дополнительный без сохранения заработной платы — до 14 календарных дней в году. Раз в год работающий пенсионер может взять два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации.
Кроме того, отпуск за свой счет предоставляется по желанию работника — просто по письменному заявлению, а у работодателя нет права ему отказать.
При увольнении с работы работающий пенсионер может не отрабатывать две недели, если увольняется первый раз после достижения пенсионного возраста. Он просто пишет заявление, в котором указывает дату, с которой он увольняется на пенсию, пояснил эксперт.
«Кроме того, работающему пенсионеру при увольнении полагаются дополнительные выплаты: материальная помощь или компенсация», — говорит Иван Соловьев.
Согласно ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 41 Трудового кодекса РФ они могут быть установлены в коллективном договоре. Но чаще они предусматриваются только для тех, кто впервые увольняется по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Также могут выплатить выходное пособие при:
— увольнении по соглашению сторон, если обязанность платить пособие прописана в локальном нормативном акте работодателя или если стороны договорились об этом, например, в соглашении о расторжении трудового договора;
— сокращении штата или численности, если работодатель юрлицо (минимально в размере среднего месячного заработка);
— сокращении штата или численности, если работодатель ИП, а обязанность платить выходное пособие прописана в трудовом договоре с сотрудником.
Важно учитывать, что при сокращении штата или численности действует дополнительная мера поддержки: если сотрудник не устроится на работу в течение двух месяцев, ему выплачивают средний месячный заработок и за второй месяц, рассказал юрист.