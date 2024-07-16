Как получить наибольшую доходность по вкладу

К рекорду накоплений населения в банках привела высокая ключевая ставка ЦБ в размере 16% годовых. В итоге россияне стали больше копить. Так, темпы роста потребительских расходов населения примерно в 2 раза ниже, чем растут накопления на депозитах, согласно статистике.
По оценке опрошенных банков, сложно ожидать ставки выше 20% годовых. Но ставки по рублевым вкладам продолжают расти. «Максимальная ставка по депозитам десяти крупнейших банков с наибольшим привлечением средств населения в июне пробила “потолок” ключевой ставки ЦБ РФ и оказалась на отметке 16,1%. Это уже на 1,3% больше, чем в начале года. А в целом по рынку есть предложения и в 18,0%, и в 19,0%, и в 20,0%», — рассказал заместитель Директора развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин.
Такие высокие ставки, по его мнению, уже во многом отражают крайне вероятный сценарий повышения ключевой ставки по итогам заседания 26 июля. Поэтому в условиях конкуренции банки стремятся предвидеть изменения и предлагать клиентам наиболее выгодные продукты.
Таким образом, в ближайшее время новой волны повышения ставок по вкладам (ждать — прим.ред.) не стоит. Как будут изменяться ставки дальше, зависит от риторики регулятора, а также нового прогноза и статданных по инфляции.
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко считает, что ставки по вкладам крайне привлекательны и на текущих уровнях, поэтому их дальнейший рост еще, например, на 0,5−1,5 процентных пункта. не окажет влияния на динамику сбережений.
Например, в марте 2022 году средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках краткосрочно поднималась выше 20% после того, как до этого уровня поднял ключевую ставку Банк России. «Полагаем, что сейчас регулятор все же постарается избежать подобного сценария, но пространство для подъема ключевой ставки до 17−18% имеется», — сообщил Юрий Кравченко.
По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, в случае повышения ключевой ставки до 18% в июле в первую очередь на это должны отреагировать короткие 3-месячные вклады — «ожидаем рост до 18% с текущего уровня 15−16% в крупнейших российских банках».
В такой ситуации, по его оценке, оптимальной стратегией для вкладчиков будет открытие вкладов на короткие сроки до трех месяцев. Это позволит увеличить доходность в случае реализации сценария дополнительного повышения ключевой ставки до конца года.
На текущий момент по вкладам срочностью 6−12 месяцев ряд кредитных организаций уже предлагает ставку 18%. После фактического повышения ключевой ставки таких предложений на рынке сберегательных продуктов будет существенно больше.
Пока все складывается в пользу повышения ставок по вкладам. Дмитрий Грицкевич отметил, что Банку России может потребоваться дополнительное повышение ключевой ставки до конца года для охлаждения инфляции. Соответственно, при таком сценарии ставки по банковским вкладам на рынке также будут расти.
«С учетом ожидаемого повышения “ключа” в июле и ужесточения среднесрочного прогноза до конца года, во втором полугодии значения максимальной доходности по краткосрочным вкладам могут до конца года зафиксироваться в диапазоне 18,5−20,0%», — прогнозирует Вадим Шамин.
По его мнению, период жестких денежно-кредитных условий будет долгим и не закончится через несколько месяцев, и на этом фоне повышаются ставки по вкладам сроком один год — до 18,0−20,0%. В свою очередь, долгосрочные депозиты предлагают более низкую доходность в связи с ожидаемым снижением ключевой ставки в 2025—2026 годах, а потому пользуются существенно меньшим спросом. «В мае на долю вкладов со сроком свыше 1 года приходилось всего 3,22% от общего объема депозитов при наименьшей с октября 2023 года средневзвешенной ставке — 11,43%», — отметил Вадим Шамин.
По мнению главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой многие банки уже повысили ставки по депозитам до 18% в преддверии повышения ключевой ставки Банка России 26 июля, и после повышения лимита для россиян на бесплатные переводы по СБП между своими счетами в разных банках. Ставки по коротким вкладам, скорее всего, останутся вблизи текущих 18% годовых, считает она. «Если же инфляционные риски повысятся, то ставки по краткосрочным депозитам могут вырасти еще сильнее», — отметила Анна Землянова.
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