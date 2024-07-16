Как получить наибольшую доходность по вкладу

По его мнению, период жестких денежно-кредитных условий будет долгим и не закончится через несколько месяцев, и на этом фоне повышаются ставки по вкладам сроком один год — до 18,0−20,0%. В свою очередь, долгосрочные депозиты предлагают более низкую доходность в связи с ожидаемым снижением ключевой ставки в 2025—2026 годах, а потому пользуются существенно меньшим спросом. «В мае на долю вкладов со сроком свыше 1 года приходилось всего 3,22% от общего объема депозитов при наименьшей с октября 2023 года средневзвешенной ставке — 11,43%», — отметил Вадим Шамин.