Кавказский инвестиционный форум открылся в Грозном

«На Северном Кавказе реализуется стратегия социально-экономического развития и работает государственная программа “Развитие СКФО на период до 2025 года”, утвержденная 15 апреля 2024 года правительством Российской Федерации по поручению главы государства. Это создает условия для того, чтобы регион вышел на опережающий темп развития по ключевым социально-экономическим показателям. В настоящий момент идет активное привлечение инвестиций, развивается транспортно-логистическая инфраструктура, внедряются мастер-планы развития городов и туристических территорий. Новый имидж Северного Кавказа — современный, динамично развивающийся регион, комфортный для жизни и путешествий, и в рамках деловой программы Кавказского инвестиционного форума мы подведем промежуточные итоги проделанной работы и обсудим примеры успешных проектов в самых разных сферах экономики. Это мероприятие — еще одна возможность обеспечить развитие торгово-экономических связей с нашими соседями и партнерами», — отмечает Александр Новак.