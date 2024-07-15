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Кавказ.РФ представил на КИФ аэротакси будущей канатки на курорте «Ведучи»

Заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев представил на стенде компании на Кавказском инвестиционном форуме кабинку аэротакси будущей канатной дороги курорта «Ведучи» в Чечне. Воздушный экскурсионный автобус будет курсировать между склонами курорта.

«Мы решили сделать всю экспозицию вокруг нашего курорта “Ведучи” в Чеченской Республике. Это кабинка, аэротакси будущей канатной дороги, которая будет установлена в Чеченской Республике. Это действительно инженерное произведение искусства, вы можете ощутить эффект присутствия, как будто вы пролетаете над ущельем. И самое важное, это канатная дорога произведена с учетом того, что в новых условиях у нас не было всех технологий, именно российские ученые смогли довести эту технологию до конца. Я надеюсь, что уже в этом году мы сможем построить эту уникальную канатную дорогу», — сообщил ТАСС Тапаев.

По его словам, по сути это будет воздушный экскурсионный автобус, который будет курсировать между склонами курорта. Одна кабинка может вместить до 32 гостей с горнолыжным инвентарем.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема форума — «Большой Кавказ — от моря до моря». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.