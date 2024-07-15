Кавказ.РФ представил на КИФ аэротакси будущей канатки на курорте «Ведучи»

«Мы решили сделать всю экспозицию вокруг нашего курорта “Ведучи” в Чеченской Республике. Это кабинка, аэротакси будущей канатной дороги, которая будет установлена в Чеченской Республике. Это действительно инженерное произведение искусства, вы можете ощутить эффект присутствия, как будто вы пролетаете над ущельем. И самое важное, это канатная дорога произведена с учетом того, что в новых условиях у нас не было всех технологий, именно российские ученые смогли довести эту технологию до конца. Я надеюсь, что уже в этом году мы сможем построить эту уникальную канатную дорогу», — сообщил ТАСС Тапаев.