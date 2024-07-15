Импорт пива начал расти впервые за два года

Сложности с поставками в Россию импортного пива начались с введением санкций в 2022 году. За период с мая 2022 по май 2023 года продажи зарубежной продукции сократились на 43% год к году, лицензированной —на 5%, отмечают в NielsenIQ. Общее потребление пива в натуральном выражении сократилось на 1,7%. С восстановлением импорта потребительская активность в сегменте вновь перешла к росту: с мая 2023 по май 2024 года совокупные продажи пива в рознице выросли на 3,6%. Независимый эксперт пивного рынка Алексей Небольсин убежден, что импорт пива уже пришел в норму, фактически превышая показатели до 2022 года. В Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП, объединяет крупных пивоваров) добавляют, что основной объем зарубежных поставок формируют Германия, Литва и Бельгия.