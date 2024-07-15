«Гособлаку» определили очертания. Правительство готово к запуску платформы в эксплуатацию

Белый дом завершил правовое оформление перевода государственных и окологосударственных информационных систем на единую облачную платформу. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении положения о «Гособлаке», с созданием которого ведомства экономят на обслуживании собственной IT-инфраструктуры. В пилотном режиме платформа запущена в 2019 году, а с 1 января 2025 года она вводится в постоянную эксплуатацию. Принятым постановлением обозначены цели, задачи, основные принципы работы платформы, а также состав ее участников и их функции.