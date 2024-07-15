Экономист Остапкович: курс доллара вырастет в августе из-за закупок к Новому году

Ранее Остапкович спрогнозировал, что на ближайшем заседании 26 июля Центробанк может повысить ключевую ставку: из-за неснижающейся инфляции она может вырасти с 16 до 17−18%. В целом специалист отметил, что в 2024-м ставка вряд ли будет снижаться, поскольку пока причин для этого нет.