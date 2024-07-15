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Экономист Остапкович: курс доллара вырастет в августе из-за закупок к Новому году

В августе стоимость доллара превысит 90 рублей, рассказал Москве 24 директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Источник: Reuters

Ранее Банк России установил на 13—15 июля официальный курс на уровне 87,7 рубля — это на 25 копеек ниже предыдущего показателя.

По словам Остапковича, в третьем месяце лета будет идти вялотекущее понижение национальной валюты.

«И мы приблизимся где-то к 95 рублям за доллар», — указал он.

Рост курса американской валюты эксперт связал с подготовкой к новогодним праздникам.

Экономист также напомнил, что в начале июля Госдума приняла поправки, увеличивающие дефицит бюджета в 2024 году с 1,595 до 2,12 триллиона рублей.

«Один из главных мотивов борьбы с дефицитом бюджета — это девальвация рубля. То есть чем рубль “легче”, тем у него больше возможность покрывать дефицит. Поэтому падение рубля для бюджета — это благоприятная ситуация», — указал эксперт.

Ранее Остапкович спрогнозировал, что на ближайшем заседании 26 июля Центробанк может повысить ключевую ставку: из-за неснижающейся инфляции она может вырасти с 16 до 17−18%. В целом специалист отметил, что в 2024-м ставка вряд ли будет снижаться, поскольку пока причин для этого нет.