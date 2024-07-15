«Большой Кавказ: от моря до моря». Видеотрансляция

В рамках Кавказского инвестиционного форума проходит пленарное заседание «Большой Кавказ: от моря до моря».
Повестка мероприятия посвящена ключевым вопросам развития Северо-Кавказского округа с целью обеспечения инвестиционной привлекательности и опережающего развития экономики и социальной сферы региона.
Выступающие:
- Михаил Гуцериев, основатель, Группа «Сафмар»;
- Андрей Костин, президент — председатель правления, Банк ВТБ (ПАО);
- Лазиз Кудратов, министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан;
- Виталий Мутко, генеральный директор, АО «ДОМ.РФ»;
- Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ;
- Александр Ткачев, председатель совета директоров, АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева;
- Муслим Хучиев, помощник председателя правительства РФ.