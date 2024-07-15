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«Большой Кавказ: от моря до моря». Видеотрансляция

С приветственным словом выступает глава Чечни Рамзан Кадыров. Модератор — генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

В рамках Кавказского инвестиционного форума проходит пленарное заседание «Большой Кавказ: от моря до моря».

Повестка мероприятия посвящена ключевым вопросам развития Северо-Кавказского округа с целью обеспечения инвестиционной привлекательности и опережающего развития экономики и социальной сферы региона.

Выступающие:

  • Михаил Гуцериев, основатель, Группа «Сафмар»;
  • Андрей Костин, президент — председатель правления, Банк ВТБ (ПАО);
  • Лазиз Кудратов, министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан;
  • Виталий Мутко, генеральный директор, АО «ДОМ.РФ»;
  • Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ;
  • Александр Ткачев, председатель совета директоров, АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева;
  • Муслим Хучиев, помощник председателя правительства РФ.