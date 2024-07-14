Эксперты ВШЭ фиксируют восстановление рынка ИКТ-оборудования

После введения расширенных санкций и на фоне удорожания импорта даже в долларовом выражении при ослаблении российского рубля фиксировалось некоторое снижение реальных объемов продаж ИКТ-оборудования. В 2023 же году началось восстановление рынка и цепочек поставок, которое продолжилось в 2024-м, следует из обзора Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В информационном бюллетене ИСИЭЗ «ИКТ-сектор. Тренды. События. Цифры» отмечается, что оборот оптовых дистрибуторов ИКТ в 2022 году сократился на 2,2%, в 2023 году вырос на 15,9%, а за первые четыре месяца 2024 года увеличился уже на 39,4% в годовом выражении. Объемы инвестиций отечественных компаний в покупку такого оборудования в 2022 году росли в текущих ценах на 5,8%, в 2023 году — на 23,8%, а в первом квартале 2024 года — на 42,3% в годовом выражении.
В секторе же производства ИКТ-оборудования ситуация в 2023 году была неоднозначной. Рост реализации компьютерного оборудования и иной вычислительной техники составил 50,3%, микроэлектроники — 54,6%. Сегмент коммуникационного оборудования при этом вырос лишь на 2,9%.
В ИСИЭЗ отмечают, что сейчас российские потребители не испытывают проблем с обеспечением ИКТ-оборудованием, компонентами и микроэлектроникой. Справиться с нарушением цепочек поставок, вызванным санкциями, удалось двумя способами: за счет параллельного импорта и закупок у альтернативных азиатских поставщиков «второго и третьего эшелона». Однако такая перестройка сопровождается усложнением логистических цепочек и увеличением числа посредников, что приводит к существенному удорожанию стоимости. Отмечается, что одновременно с закупками по импорту некоторые российские компании реализуют инвестпроекты по созданию в РФ производства ИКТ-оборудования — пока, впрочем, преимущественно на основе импортной компонентной базы и с относительно невысокой добавленной стоимостью.
Что касается программного обеспечения и IT-услуг, то их официальный импорт сократился в 2023 году почти в два раза по сравнению с 2021 годом, с $5,2 млрд до $2,7 млрд. Объем реализации отечественных продуктов и услуг при этом значительно вырос — на 30,3% по сравнению с 2022 годом. В январе—апреле 2024 года рост продолжился и в годовом выражении составил уже 55,9%. Компании стремятся поддержать работоспособность локально развернутых иностранных IT-систем, но тренд на импортозамещение необратим, подчеркивают эксперты ИСИЭЗ. Напомним, что достижение «цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», обозначенное одной из национальных целей в новом майском указе Владимира Путина, предусматривает в том числе переход не менее 80% российских организаций на отечественный софт, планка для государственных органов еще выше — 95%.