Эксперты ВШЭ фиксируют восстановление рынка ИКТ-оборудования

После введения расширенных санкций и на фоне удорожания импорта даже в долларовом выражении при ослаблении российского рубля фиксировалось некоторое снижение реальных объемов продаж ИКТ-оборудования. В 2023 же году началось восстановление рынка и цепочек поставок, которое продолжилось в 2024-м, следует из обзора Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В информационном бюллетене ИСИЭЗ «ИКТ-сектор. Тренды. События. Цифры» отмечается, что оборот оптовых дистрибуторов ИКТ в 2022 году сократился на 2,2%, в 2023 году вырос на 15,9%, а за первые четыре месяца 2024 года увеличился уже на 39,4% в годовом выражении. Объемы инвестиций отечественных компаний в покупку такого оборудования в 2022 году росли в текущих ценах на 5,8%, в 2023 году — на 23,8%, а в первом квартале 2024 года — на 42,3% в годовом выражении.