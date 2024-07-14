Белый дом готовит запрет на отпуск лекарств без маркировки

Выявлять нелегальные и просроченные лекарства на кассах позволит интеграция системы маркировки для лекарственных препаратов (ФГИС МДЛП) с товароучетной системой розничного предприятия. Законопроект о запрете проведения через кассу фармпродукции, произведенной, хранившейся или распространяемой с нарушениями, выявленными системой маркировки, разработан по поручению вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко — оно было дано в апреле 2024 года Минздраву и Минпромторгу и предполагало включение в работу над инициативой заинтересованных госорганов и профильного комитета Госдумы — и вносился от имени его членов.
Технологическая реализация инициативы повторит уже действующий механизм по запрету продажи нелегальной табачной продукции, пива, молока и воды, проверка кода маркировки которых перед продажей является обязательной.
«Если система маркировки возвращает кассовому ПО ошибку, на экране кассира всплывет окно с указанием причины блокировки продажи. Это может быть, например, истекший срок годности или нелегальное происхождение товара. При продаже такого товара касса не выдаст чек. Опция только одна — объяснить ситуацию покупателю и заменить товар», — поясняют в аппарате вице-премьера. При этом продукция с проблемным кодом маркировки «приравнивается к нелегальной и может послужить причиной для дальнейших проверок торговой сети Роспотребнадзором», говорят там.
Всего за прошлый год в РФ через аптеки было реализовано 4,5 млрд упаковок лекарств на общую сумму 1,43 трлн руб. По данным на начало 2024 года, в России работало 78,9 тыс. аптек — почти на 6 тыс. больше, чем в начале 2023 года. В мае этого года, по данным аналитической компании DSM Group, объем продаж лекарств в российских аптеках составил 126,7 млрд руб., по сравнению с апрелем емкость рынка уменьшилась на 4,2%, по сравнению с маем 2023 года — выросла на 9,8%.
В натуральных единицах измерения объем реализации лекарственных препаратов в мае уменьшился на 3,3% относительно апреля и составил 344,5 млн упаковок, что на 7,3% меньше, чем в мае прошлого года.
Планы правительства, напомним, предполагают, что с 1 ноября 2024 года аналогичный механизм заработает для парфюмерии, БАДов, шин, обуви и продукции легпрома, с 1 февраля 2025 года — для безалкогольных напитков и соков. Разрешительный режим также планируется распространить на продажу красной и черной икры, ветпрепаратов и кормов для животных, растительного масла, консервированных продуктов, безалкогольного пива и велотоваров — регламентирующие это акты правительства в настоящий момент находятся в разработке.
Расширение контроля прослеживаемости товарных потоков вызвано «обелением» рынков, на которых она вводится.
«Продажи просроченной молочной продукции снизились на 74%, а продукции неизвестного происхождения — на 54%. В торговле водой на 8% сократились продажи просрочки, на 24% — воды неизвестного происхождения. В табаке была заблокирована продажа 52,7 млн единиц продукции с нарушениями требований, в разливном пиве — не менее 4,3 млн литров просрочки», — отмечает заместитель гендиректора ЦРПТ (компания-оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.
«Инициатива правильная», — отмечает замгендиректора компании «Биокад» Алексей Торгов, но многое зависит от стабильной работы системы маркировки и валидных сведений в ней. «Необходимо исключить случаи, когда жизненно необходимый препарат не смогут продавать из-за сбоя в системе. Особенно это касается отдаленных регионов нашей страны. Мы были одними из инициаторов маркировки препаратов для предотвращения их хищения из лечебно-профилактических учреждений. Данная инициатива является логичным продолжением эволюции системы», — говорит он. Есть и нюансы, связанные с обратным выкупом лекарств производителем для его утилизации, говорит глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. «Именно таким образом многие компании забирают свою нераспроданную продукцию. Пока неясно, будет ли это возможно с учетом новых правок в законодательство», — отмечает он.
Отметим, что идея маркировки лучше всего принимается наиболее прозрачными отраслями и крупными игроками рынков с минимумом контрафакта, которые воспринимают этот механизм как способ борьбы с недобросовестными конкурентами.
Однако в сферах, где прибыль от контрафакта высока либо контроль был сознательно ослаблен властями ради ввоза максимального объема дефицитной продукции в режиме «параллельного импорта», подобные идеи реализуются с трудом. Так, до сих пор не решен инициированный Минцифры и заблокированный Минпромторгом вопрос о введении маркировки потребительской электроники (компьютеров, телефонов, планшетов