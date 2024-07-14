Белый дом готовит запрет на отпуск лекарств без маркировки

Однако в сферах, где прибыль от контрафакта высока либо контроль был сознательно ослаблен властями ради ввоза максимального объема дефицитной продукции в режиме «параллельного импорта», подобные идеи реализуются с трудом. Так, до сих пор не решен инициированный Минцифры и заблокированный Минпромторгом вопрос о введении маркировки потребительской электроники (компьютеров, телефонов, планшетов и т. п. , см. «Ъ» от 4 октября 2023 года) — по словам участников рынка, «обеление» этого рынка и прозрачность происхождения компонентов таких товаров могут привести к тому, что многие «российские» по документам производители потеряют льготы за «импортозамещение», так как многих компонентов для них в РФ не производится, а «перемаркировка» импортных вряд ли может быть оформлена как легальная операция. В иных технически сложных отраслях подтверждение качества продукции и борьба с контрафактом также осложняются отсутствием согласия производителей в вопросе о том, какие стандарты следует считать достаточными (см. «Ъ» от 6 марта). Примером же высокомаржинального контрафакта может выступать табак — при тотальном проникновении маркировки в эту сферу в центре Москвы несложно приобрести сигареты без акцизных марок и кодов маркировки, очевидно ввезенных или произведенных в обход систем контроля розницы.