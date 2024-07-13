В Китае назвали провинцию с самой низкой налоговой нагрузкой

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Налоговая нагрузка на предприятия в южной китайской провинции Хайнань является самой низкой в КНР. Об этом заявил вице-губернатор провинции Чэнь Хуайюй в Шанхае на пресс-конференции, посвященной продвижению реализации проекта порта свободной торговли на острове.
«В провинции Хайнань самая низкая налоговая нагрузка в материковом Китае. Действующий общий корпоративный подоходный налог в материковом Китае составляет 25%, в то время как в порту свободной торговли Хайнаня он составляет 15%. Текущая самая максимальная ставка налога на доходы физических лиц в материковом Китае — 45%, на Хайнане самая высокая достигает 15%», — сказал он.
По его словам, особое внимание при строительстве порта свободной торговли на Хайнане уделяется торговле и инвестициям, трансграничным потокам капитала, привлечению высококвалифицированных специалистов, транспортной системе и потоку данных. «Необходимо постоянно совершенствовать политику порта свободной торговли, касающуюся системы нулевых тарифов, 15% корпоративного и индивидуального подоходного налога, 30% переработки с добавленной стоимостью и беспошлинных продаж товаров на внутреннем рынке», — указал он.
Программные документы порта свободной торговли, по его словам, внедряются один за другим. Эти правила все еще постоянно совершенствуются. Например, уточнил чиновник, был расширен список отраслей, поощряемых портом свободной торговли. Также официально запущен многофункциональный счет в порту свободной торговли.
Чэнь Хуайюй также обратил внимание на то, что число стран и регионов мира, граждане которых могут посещать Хайнань без визы, увеличилось до 59. Безвизовый режим теперь доступен для тех, кто приезжает не только с туристическими целями, но и для ведения бизнеса, посещения родственников, лечения, участия в выставках и спортивных мероприятиях. На Хайнане без визы, как напомнил он, можно находится в течение 30 дней.
Как указал вице-губернатор, необходимо нацелить усилия на активное развитие туризма, современной сферы услуг, высокотехнологичных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В 2023 году поток туристов в провинцию увеличился на 49,9%, а общий доход от туризма вырос на 71,9%. Новые высоты, констатировал он, достигнуты в современной сфере услуг, а также в биомедицине, новых нефтехимических материалах, морском ветроэнергетическом оборудовании и морских перевозках.
Инвестиционное сотрудничество и продвижение
Говоря об инвестиционном сотрудничестве, вице-губернатор отметил, что Хайнань остается наиболее открытым местом в Китае для инвестиций. «Цель состоит в том, чтобы сообщить инвесторам по всему миру, что открытость Хайнаня для внешнего мира не изменится, политика преференций не изменится, а перспективы будут становиться все более яркими», — сказал он.
Как рассказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, помощник главы Управления по международному экономическому развитию Хайнаня Лю Цзянь, одна из важнейших задач для порта свободной торговли — это создание глобальной сети по продвижению данного проекта. К настоящему времени, уточнил он, уже открыты представительства в Пекине, в дельте реки Янцзы, Гонконге, а также в Сингапуре, Германии и США. «Сейчас мы рассматриваем возможность создания новых представительств или офисов в большем количестве мест в будущем», — рассказал он.
Порт свободной торговли
В июне 2020 года власти провинции опубликовали программу строительства на Хайнане свободного торгового порта, которая предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.
К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.