В Китае назвали провинцию с самой низкой налоговой нагрузкой

Чэнь Хуайюй также обратил внимание на то, что число стран и регионов мира, граждане которых могут посещать Хайнань без визы, увеличилось до 59. Безвизовый режим теперь доступен для тех, кто приезжает не только с туристическими целями, но и для ведения бизнеса, посещения родственников, лечения, участия в выставках и спортивных мероприятиях. На Хайнане без визы, как напомнил он, можно находится в течение 30 дней.