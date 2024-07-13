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Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Кто сможет получать выплаты

Выплату смогут получать граждане России:

постоянно проживающие на территории страны;являющиеся налоговыми резидентами, притом что с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году;чей среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.

Речь идет не только о родителях, но и об усыновителях, опекунах и попечителях с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом у них не должно быть задолженности по уплате алиментов.

Как определяется ее размер

Размер выплаты будет представлять собой разницу между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов.

Это означает, что семья сможет вернуть себе по итогам года разницу между 13% и 6% налога. Министерство финансов сравнивало этот вид поддержки с кешбэком или выплатой 13-й зарплаты.

Куда обращаться

Заявление о назначении выплаты можно будет подать в территориальный орган Соцфонда с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ.

Ее будут перечислять на счет заявителя, открытый в российском банке. При этом плата за услуги по операциям со средствами, направленными на выплату, взиматься не будет.

Закон вступит в силу с 1 января 2026-го. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.