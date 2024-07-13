Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

Кто сможет получать выплаты
Выплату смогут получать граждане России:
постоянно проживающие на территории страны;являющиеся налоговыми резидентами, притом что с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за выплатой году;чей среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
Речь идет не только о родителях, но и об усыновителях, опекунах и попечителях с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами в возрасте до 23 лет. При этом у них не должно быть задолженности по уплате алиментов.
Как определяется ее размер
Размер выплаты будет представлять собой разницу между полной суммой уплаченного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов.
Это означает, что семья сможет вернуть себе по итогам года разницу между 13% и 6% налога. Министерство финансов сравнивало этот вид поддержки с кешбэком или выплатой 13-й зарплаты.
Куда обращаться
Заявление о назначении выплаты можно будет подать в территориальный орган Соцфонда с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ.
Ее будут перечислять на счет заявителя, открытый в российском банке. При этом плата за услуги по операциям со средствами, направленными на выплату, взиматься не будет.
Закон вступит в силу с 1 января 2026-го. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.