Исследование показало, что россияне сменили онлайн на офлайн

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Соотношение онлайн и офлайн-покупок в 2024 году изменилось, в первой половине текущего года 60% от общего числа покупок пришлось на офлайн, а 40% — на онлайн. Годом ранее соотношение было прямо противоположным. Такие результаты показало исследование, проведенное банком «Русский стандарт» (есть в распоряжении ТАСС).
Согласно данным эквайринговой сети банка, общий средний чек в офлайне составил 1 665 рублей, в онлайне — 1 518 рублей. В аналогичном периоде 2023 года офлайн также лидировал — 1 396 рублей против 1 322 рубля у онлайна.
При этом в статистике платежей через Систему быстрых платежей (СБП) лидирует онлайн. В первом полугодии 2024 года на него пришлось 79% операций, а на офлайн — 21%. Аналитики банка отмечают, что на статистику покупок заметно влияет активное развитие платежей через СБП. Сервис используется не только для интернет-шопинга, но и в обычных магазинах, где растет число точек с бесконтактными платежами по QR-коду через СБП.
Исследование показало, что в текущем году в офлайне самые популярные категории трат по числу покупок включают супермаркеты (средний чек 576 рублей), товары для дома (средний чек 3 083 рубля) и фастфуд (средний чек 366 рублей). В онлайне, как выявлено в ходе исследования, популярные категории трат по количеству покупок включают супермаркеты (средний чек 385 рублей), активный отдых и развлечения, в том числе прокат спортивного инвентаря (124 рубля) и магазины детской одежды (средний чек 1 762 рубля).
Как и в 2023 году, с приходом теплого сезона статистику онлайна корректирует категория «активный отдых и развлечения». По данным, полученным в ходе исследования, значительную долю здесь занимают платежи за аренду электросамокатов, что снижает общий средний чек в этой категории.
В рамках исследования были изучены данные эквайринговой сети банка «Русский стандарт» по количеству и средним чекам всех покупок, включая СБП, за первое полугодие 2024 и 2023 годов.