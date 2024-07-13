Исследование показало, что россияне сменили онлайн на офлайн

При этом в статистике платежей через Систему быстрых платежей (СБП) лидирует онлайн. В первом полугодии 2024 года на него пришлось 79% операций, а на офлайн — 21%. Аналитики банка отмечают, что на статистику покупок заметно влияет активное развитие платежей через СБП. Сервис используется не только для интернет-шопинга, но и в обычных магазинах, где растет число точек с бесконтактными платежами по QR-коду через СБП.